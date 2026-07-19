Daniel Mas: “Vamos a lanzar un nuevo paquete de medidas pro empleo en el corto plazo”

De la mano de un renovado diseño comunicacional del gobierno para enfrentar la difícil coyuntura económica, su nombre ha ganado relevancia al interior del gabinete en las últimas semanas. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, no sólo coordina hoy la Mesa Interministerial por el Empleo junto a otras carteras, sino también comparte el liderazgo de la vocería económica que, hasta ahora, era monopolizada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En entrevista con Pulso, el secretario de Estado anticipa un nuevo plan de medidas pro empleo que será anunciado en las próximas semanas por el gobierno, el que incluye medidas para diferentes sectores productivos, como el forestal y el minero, además de la activación de programas de vivienda y obras públicas.

Esta semana, Mas también se reunió con diferentes representantes de las empresas mineras del país para solicitarles apoyo logístico y profesional para la emergencia climática que está afectando a gran parte del país. “Ha habido disponibilidad total e inmediata de las mineras para apoyar… con las maquinarias, geólogos, equipos de rescate, camionetas, buses y galpones”, resume.

Usted es un empresario y exdirigente gremial. ¿Qué ha sido lo más complejo y lo más satisfactorio de estos meses como biministro?

-He estado acercándome al servicio público. Mi salto al mundo gremial fue hace unos 25 años. Cuando me invitó el Presidente para asumir este cargo, me motivó transformar la vida a muchos chilenos a través de buenas políticas públicas, de buena gestión, y en eso hemos estado. En estos cuatro meses ya se nota una diferencia gigante. Hemos puesto la economía en movimiento, hay un plan económico claro y una forma de gestionar que es distinta y eso lo empieza a notar la gente.

Imagino que estar en el sector privado es distinto al servicio público…

-Es distinto. A los distintos estamentos del Estado les cuesta más moverse en un solo propósito, pero he encontrado gente en el servicio público muy interesada en hacerle bien a Chile. Hay una tremenda oportunidad para que la forma de gestionar en el sector público sea más eficaz y más rápida.

¿Qué tan importante es para usted subir sus grados de conocimiento y popularidad en las encuestas, para el trabajo que desempeña como biministro?

-Siento que tenemos una buena evaluación; tenemos que trabajar más en conocimiento. No vengo del mundo político, ahí hay un trabajo por hacer y lo estamos haciendo. Si queremos incidir en las decisiones de la gente desde el mundo político, tenemos que ser conocidos.

17 Julio 2026 Entrevista a Daniel Mas, Ministro de Economía, Fomento y Turismo y Ministro de Minería de Chile Foto: Andres Perez Andres Perez

Su mayor protagonismo en la agenda económica y en la Mesa Interministerial por el Empleo es interpretada, por algunos, como un apoyo al ministro Quiroz en las vocerías económicas y, por otros, como una pérdida de poder del titular de Hacienda. ¿Cuál es su interpretación?

-Mi interpretación es otra. El ministro Quiroz ha hecho un tremendo trabajo, muy desgastante y con mucho tiempo dedicado al Congreso, al empujar el proyecto de Reconstrucción. Lo que hace un ministro de Hacienda es preocuparse de la macroeconomía, del PIB, de los déficits fiscales, de las tasas. Son grandes temas. Lo que hace un ministro de Economía es darle una bajada a esa macroeconomía generando confianza, inversión, crecimiento y empleo. En eso hemos estado y por eso somos complementarios; estamos funcionando súper bien como equipo.

En materia de empleo, el ministro (del Trabajo) Tomás Rau está en temas mucho más estructurales de empleo y empujando una reforma laboral que es súper estratégica para el país y complementaria a la Reconstrucción. En temas de proyectos de vivienda que generan empleo, el ministro Poduje está empujando una reforma también relevante en el sector vivienda. Nosotros le estamos dando una bajada a eso en materia de empleo. Todas las encuestas dicen que la principal preocupación de la gente es el empleo. Todo esto son trabajos complementarios, con un equipo de gobierno que está abordando distintos temas.

Dado este mayor protagonismo, ¿se considera usted una suerte de “bombero” en materia de vocería económica?

-No sé si un bombero o no, lo que estamos haciendo es esa bajada de los temas macro a empleo real. Estamos, en el corto plazo, con una agenda de reactivación de empleo bien relevante. En el mediano plazo, estamos con una agenda de implementación de la ley de permisos sectoriales que va a traer más de 150.000 empleos en el próximo año. Y a través del proyecto de Reconstrucción, vamos a tener un paquete de inversión que ya sentimos que viene cambiando la expectativa de la economía, con una inversión récord. Más de US$ 40.000 millones desde que llegamos al gobierno. Son cifras impensadas en el pasado. Son más de tres veces lo que se invertía antes. Lo que tenemos que hacer desde el ministerio y con nuestro equipo es gestionar cómo hacer que esos proyectos generen empleo en el más corto plazo.

¿Por qué, a su juicio, el gobierno ha perdido apoyo ciudadano en las encuestas? ¿Qué tanto ha influido el capítulo del “bencinazo”?

-El gobierno del Presidente Kast se hizo cargo en el corto plazo de la emergencia económica y de inseguridad. Partimos moviendo ambos temas. La guerra, que no es resorte nuestro, cambió las condiciones del petróleo, y el crudo incide en un montón de otros factores económicos y eso trajo una contracción relevante de la economía. Nos estamos haciendo cargo. Pero eso se une a más de 12 años de muy poco crecimiento, un déficit fiscal gigantesco que recibimos. Sin embargo, más allá de seguir mirando para atrás, nos estamos haciendo cargo, con una batería de medidas de corto, mediano y largo plazo; generando empleo, confianza e inversión.

¿Para ustedes como gobierno fue una sorpresa el alza de desempleo o la velocidad con que la tasa de desocupación ha escalado?

-Sin duda, la velocidad de crecimiento del desempleo ha sido sorpresiva. Hay varios componentes del tema de empleo que son distintos a lo histórico, pero estamos desafiados por un montón de factores y tenemos que hacernos cargo.

¿Puede usted descartar que el desempleo llegue al 10% en los meses más duros de invierno?

-Ojalá que no llegue al 10%. Hoy estamos con cerca de 980.000 chilenos sin empleo. Los meses de invierno, históricamente, han sido periodos estacionalmente con menos actividad. Con los temporales, probablemente, se va a exacerbar un poquito eso. Pero estamos trabajando para generar movimiento y ojalá no llegar a esa cifra.

¿Me dice que con los temporales se puede exacerbar el deterioro del empleo…?

-Sí, porque hay días que no se va a poder trabajar y, de vuelta, vamos a tener un montón de trabajo para limpiar caminos. En el tema agrícola y minero hay que hacer un montón de faenas. Así que, al final del día, termina siendo un factor de empleo. Pero más allá de todo, es relevante decir que detrás de esas cifras hay un montón de familias y de gente que tiene la esperanza… y que votó, probablemente, la gran mayoría, por este gobierno para generar una transformación en Chile; a esas familias no les vamos a fallar.

17 Julio 2026 Entrevista a Daniel Mas, Ministro de Economía, Fomento y Turismo y Ministro de Minería de Chile Foto: Andres Perez Andres Perez

De todas formas, los meses más duros del invierno en materia de empleo, junio y julio, están casi jugados y las medidas anunciadas para aplacar el desempleo comenzarían recién en agosto. ¿Están llegando tarde a ese periodo más duro de desempleo?

-Creo que no. Estamos trabajando desde antes de que asumiéramos los respectivos cargos. Lo que pasa es que después de tanto tiempo de una economía sin crecimiento, créame que es difícil echarla a andar, pero la economía está empezando a ponerse de pie. Estamos lejos de decir que esto es misión cumplida, al contrario, pero hoy hay mayor confianza, hay muchos más proyectos que están empezando a moverse, hay decisiones de inversión que se están empezando a mover. La economía no cambia de un día a otro, pero sentimos que la economía ya cambió la dirección. Nuestro desafío es que ese cambio de dirección llegue al bolsillo de toda la familia chilena.

Para expertos en el tema, como el economista David Bravo, las medidas de corto plazo anunciadas recientemente son “insuficientes”…

-Mientras haya una persona desempleada, siempre se pueden hacer más cosas. Hoy tenemos un paquete de medidas en tres fases. Para el largo plazo se hace cargo el proyecto de Reconstrucción, donde una baja en los impuestos y la invariabilidad tributaria generan certezas para que esa inversión llegue en los grandes proyectos.

Para la fase intermedia, que parte el próximo año, hay 400 proyectos que le estamos haciendo seguimiento, que tienen su declaración ambiental aprobada y están con algún permiso sectorial pendiente. Estamos ocupándonos de que eso pase rápido. Ahí tenemos un paquete de 150.000 nuevos empleos que van a entrar el próximo año.

En el corto plazo, tenemos este paquete de emergencia con estos 50.000 empleos. Tenemos lanzamientos en el tema de vivienda que no pudimos hacer la semana pasada: más de US$ 400 millones en un programa DS-27 (Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios) que da mucho empleo… y un bolsillo electrónico, que llega directo a las personas, para arreglar su vivienda. Tenemos lanzamiento en obras públicas. También con turismo queremos pasar de un 3% del PIB a un 4% del PIB, lo que son 100 mil empleos adicionales a los cerca de 700 mil que genera hoy. También está todo el tema de las micro relocalizaciones en acuicultura, cuyo destrabe de inversiones se va a generar en el momento que se apruebe el proyecto de Reconstrucción…

Bajo este escenario más complejo de la desocupación, ¿es posible que el gobierno active nuevas medidas para recuperar empleo en los próximos meses?

-Vamos a lanzar un nuevo paquete de medidas pro empleo en el corto plazo que son complementarias a lo que está ofreciendo el proyecto de Reconstrucción, que es más de largo plazo.

¿Es decir, son medidas adicionales a las que ya se han mencionado?

-Sin duda. Son medidas para la coyuntura. Hemos conversado con la gran mayoría de los sectores productivos. Muchos de ellos nos han dicho: ‘si pudiéramos modificar este permiso, esta regla o esta ley, nosotros podríamos aportar con 150.000, con 50.000, con 20.000 empleos’. Esa recogida ya la tenemos y la estamos empaquetando para ver cómo la planteamos como un proyecto.

¿Estamos hablando de más subsidios? ¿Estamos hablando de cambios legales? ¿Estamos hablando de destrabe de algún tipo de regulación?

-Estamos hablando de todo. Por ejemplo, el sector forestal siempre ha buscado tratar de volver a traer el DL 701 (cuerpo legal de incentivos al desarrollo del sector forestal). El ministro de Agricultura lo está trabajando y en el cortísimo plazo va a ser, probablemente, parte de estas medidas que vamos a meter dentro de este paquete. Paralelo a esto viene una reforma al mercados de capitales. También necesitamos mayor adaptabilidad en los temas laborales.

En el mundo de construcción, en el mundo forestal, como le he dicho, en el mundo minero, en distintos sectores claves. Hay un buen paquete de medidas

¿Y esas medidas son de pronta activación?

-Tienen que ser. Vamos a tratar de meter este paquete lo antes posible.

Viene, como le decía, un paquete interesante en temas de viviendas, que lo va a anunciar el ministro de vivienda, Iván Poduje. Viene un paquete de obras complementarias a las concesiones y un lanzamiento de obras públicas, las que estamos tratando de traer desde algunos meses futuros para hoy; eso lo vamos a anunciar en el corto plazo.

El ministro de Hacienda ha dicho que “no hay visos de recesión” y que junio debiera tener un Imacec positivo. ¿Qué tan positiva debiera ser esa actividad económica en el sexto mes del año?

-Como gobierno, como equipo económico, estamos bien positivos. Vemos que la economía cambia de dirección. Vemos mucha más actividad. Ya partió la recuperación económica. Solo un dato: en sólo 16 días julio ya acumula US$ 11.726 millones en proyectos ingresados al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, convirtiéndose en el segundo mes con mayor inversión ingresada de 2026.

Lo que nos va a pasar es que en un par de meses probablemente vamos a seguir con tasas de desempleo altas, pero con una economía que ya empieza a cambiar.

Esta semana se aprobó en el Senado la megarreforma y está ad portas de salir del Congreso. ¿Es un éxito que el gobierno saque adelante este proyecto de una manera tan rápida, pero “con lo justo” en materia de votos?

-Sin duda que sí. Esta es la reforma económica más importante de los últimos 40 años. Esto genera transformaciones relevantes. Genera certeza para invertir. Hace rentables proyectos que hasta hace poco no eran rentables. Genera claridad en temas ambientales. Es un paquete de medidas procrecimiento nunca visto. Una buena noticia para Chile.

Y ahí me llama la atención que el mundo político de oposición se haya restado de darle crecimiento a Chile. Es una reforma que cuando uno la mira técnicamente trae crecimiento, pero por esa juzgada política de corto plazo hay mucha gente que se restó. Lamentable.

Codelco: “De privatizar, nada”

En otro tema que le atañe también como ministro de Minería, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno con Codelco?

-Codelco necesita volver a ser una compañía productiva, que opere con seguridad y que sea un ejemplo para todos los chilenos en distintos aspectos. Para eso lo que está haciendo el gobierno corporativo actual es hacer un plan que sea posible. Lo que nos han dicho es que generar cerca de 1.300.000 toneladas es posible y real en el corto plazo. Con esa producción tenemos que hacer que sea rentable. Tenemos que bajarle el endeudamiento. Hemos venido conversando sobre la capitalización de Codelco y también es una noticia que en el corto plazo vamos a anunciar.

¿Lo van a capitalizar?

-Vamos a anunciar qué vamos a hacer respecto a la capitalización. Hemos venido conversando con el equipo directivo de Codelco del tema. Nos interesa que vuelva a ser esa empresa que era orgullo de todos los chilenos.

¿Nada de privatizar?

-De privatizar, nada. Vamos a seguir profundizando todo lo que son desarrollos con privados que nos puedan aportar know-how, que nos puedan aportar capital, que nos puedan aportar algunos otros factores, tal como lo han venido haciendo hasta ahora.