Netanyahu acusa a alcalde de Nueva York de “desviar la atención” tras evaluar posible arresto en Asamblea de la ONU

“Mamdani parece interesado en desviar la atención pública de sus errores y atacar al líder del Estado judío y la única democracia en Oriente Medio”, respondió a través de X el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, luego de que este afirmara que está evaluando la posibilidad de ordenar su arresto si el líder israelí asiste a la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre.

En la misma publicación, añadió que “Mamdani debería centrarse en reparar el daño que sus políticas han causado a Nueva York”.

La respuesta de Netanyahu ocurre después de que Mamdani señalara que mantiene una “conversación activa” con el Departamento Legal de Nueva York para determinar si tiene atribuciones para ordenar al Departamento de Policía detener al primer ministro israelí.

“Creo que el lugar del primer ministro Netanyahu está en La Haya”, dijo el alcalde en The Interview, programa de The New York Times.

Mamdani también sostuvo que Netanyahu es un “criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”.

Netanyahu acusa a alcalde de Nueva York de “desviar la atención” tras evaluar posible arresto en Asamblea de la ONU

El alcalde, sin embargo, aclaró que cualquier eventual decisión se tomará dentro de los márgenes legales de la ciudad. “Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos”, afirmó.

Según los antecedentes disponibles, Mamdani ya había planteado durante su campaña que ordenaría al Departamento de Policía hacer efectivas órdenes de detención contra dirigentes requeridos por la Corte Penal Internacional, incluidos Netanyahu y el presidente ruso Vladimir Putin.

La Corte Penal Internacional emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad vinculadas a la ofensiva israelí en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás.

La oficina del primer ministro israelí rechazó esa orden, la calificó como “falsa” y cuestionó al exfiscal Karim Khan, a quien acusó de haber buscado “desviar la atención”.

Netanyahu, quien busca la reelección en Israel, ya se había referido previamente a la posibilidad de arresto durante una intervención radial. En esa ocasión afirmó que no estaba preocupado y acusó a Mamdani de apoyar a Hamás.