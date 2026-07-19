Seis fallecidos y 21 lesionados tras temblor de magnitud 5.1 en Perú
Sobre 250 efectivos están desplegados para combatir la emergencia y realizar labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros.
Un sismo de magnitud 5.1 golpeó a Perú durante la noche de este sábado 18 de julio, que dejó a seis fallecidos y 21 lesionados. Esto, según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
La emergencia ocurrió a las 21:24 horas de Perú, con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, ubicada en el Departamento de Junín.
El temblor se produjo a una profundidad de 24 km y generó daños en infraestructuras y colapsos en viviendas.
Cerca de 20 minutos después del movimiento telúrico, una réplica de magnitud 3.7 sacudió nuevamente al departamento de Junín, con un epicentro a 14 km del sudoeste de Chupaca.
Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia peruana el próximo 28 de julio, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
“Saludo las acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y exhorto al Gobierno a que se continúen desplegando todos los esfuerzos y se adopten las medidas inmediatas que sean necesarias para proteger a la población, atender a los afectados y brindar apoyo oportuno a las familias damnificadas”, indicó líder del partido Fuerza Popular en su cuenta de X.
El Ministerio del Interior peruano informó que la Policía Nacional mantiene desplegadas acciones de búsqueda, atención, seguridad y rescate. Más de 250 efectivos de unidades especializadas y sobre 50 miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios se han movilizado para combatir la emergencia.
“Los equipos de respuesta continúan realizando labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, evacuación de personas afectadas, atención prehospitalaria y apoyo a la población en zonas de mayor impacto”, señalaron desde la cartera.
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