Seis fallecidos y 21 lesionados tras temblor de magnitud 5.1 en Perú

Un sismo de magnitud 5.1 golpeó a Perú durante la noche de este sábado 18 de julio, que dejó a seis fallecidos y 21 lesionados. Esto, según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La emergencia ocurrió a las 21:24 horas de Perú, con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, ubicada en el Departamento de Junín.

El temblor se produjo a una profundidad de 24 km y generó daños en infraestructuras y colapsos en viviendas.

Cerca de 20 minutos después del movimiento telúrico, una réplica de magnitud 3.7 sacudió nuevamente al departamento de Junín, con un epicentro a 14 km del sudoeste de Chupaca.

Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia peruana el próximo 28 de julio, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Saludo las acciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y exhorto al Gobierno a que se continúen desplegando todos los esfuerzos y se adopten las medidas inmediatas que sean necesarias para proteger a la población, atender a los afectados y brindar apoyo oportuno a las familias damnificadas”, indicó líder del partido Fuerza Popular en su cuenta de X.

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El Ministerio del Interior peruano informó que la Policía Nacional mantiene desplegadas acciones de búsqueda, atención, seguridad y rescate. Más de 250 efectivos de unidades especializadas y sobre 50 miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios se han movilizado para combatir la emergencia.

“Los equipos de respuesta continúan realizando labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, evacuación de personas afectadas, atención prehospitalaria y apoyo a la población en zonas de mayor impacto”, señalaron desde la cartera.

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