La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este domingo que dos buques sufrieron incidentes en el estrecho de Ormuz luego de intentar atravesar el paso marítimo por una ruta que Teherán considera insegura y sin autorización de sus fuerzas marítimas.

Según el cuerpo militar iraní, cuatro embarcaciones habrían apagado sus sistemas de navegación e ignorado advertencias de la base de control del estrecho. Dos de ellas, de acuerdo con la versión de Teherán, sufrieron incidentes y quedaron detenidas, mientras que las otras dos desistieron de continuar por esa vía.

“Cuatro buques infractores, con la connivencia y el apoyo de los terroristas estadounidenses, apagaron sus sistemas de navegación e ignoraron las advertencias de la base de control del estrecho de Ormuz de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, señaló el organismo en un comunicado recogido por medios iraníes.

Irán afirma que dos buques sufrieron incidentes en Ormuz tras intentar cruzar por ruta no autorizada. Imagen referencial.

El cuerpo militar no entregó detalles sobre el tipo de accidente, la identidad de los buques, su nacionalidad ni si hubo personas heridas.

La Guardia Revolucionaria sostuvo que mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz y afirmó que la única ruta segura para atravesarlo es la anunciada por las autoridades iraníes.

Pulso por una ruta estratégica

“Ni una sola gota de petróleo, gas o fertilizante químico atravesará el estrecho de Ormuz sin coordinación y autorización”, advirtió el cuerpo militar iraní. Además, Teherán alertó que los buques que sigan recomendaciones de Estados Unidos y entren en rutas consideradas inseguras “sufrirán, sin duda, incidentes”.

La declaración ocurre en medio de una nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos, marcada por ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en distintos países de Oriente Medio.

El estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los puntos centrales de la disputa entre ambos países. Irán insiste en controlar el tránsito marítimo y exige que las embarcaciones naveguen por las rutas definidas por Teherán y con su permiso.

Estados Unidos y otros países de la región, en cambio, no han aceptado esa pretensión. Según los antecedentes disponibles, Washington ha promovido una ruta alternativa por el sur, a través de aguas territoriales de Omán, para evitar el control iraní.

A comienzos de julio, Omán abrió una segunda ruta con respaldo estadounidense. Irán respondió atacando buques comerciales que intentaban atravesar esa vía.

La tensión también escaló luego de que Washington reimpusiera el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en Ormuz, dos días después de que Teherán anunciara un nuevo cierre del paso marítimo, por el que antes de la guerra transitaba cerca del 20% del petróleo mundial.