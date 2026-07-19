SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    El cuadro de Lamine Yamal se enfrenta con el conjunto de Lionel Messi para definir al campeón de la Copa del Mundo 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver la final de España vs. Argentina en TV y streaming. Foto referencial de archivo FIFA

    El Mundial de Norteamérica 2026 culmina durante este fin de semana, donde el partido por la gran final enfrenta a España con Argentina.

    El cuadro de Lamine Yamal se instaló en la definición tras eliminar a Francia en semifinales, con un resultado 2-0.

    Por su parte, el conjunto de Lionel Messi se presenta como defensor del título y viene de dejar en el camino a Inglaterra, al obtener un marcador 2-1 el pasado miércoles.

    Cuándo es la final de España vs. Argentina

    El partido de España contra Argentina es este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.

    Las selecciones definen el título en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.

    Previo al cruce se desarrolla la ceremonia de clausura, que considera las presentaciones de invitados de la música y el entretenimiento desde las 13:30 horas.

    Además, la final de la Copa del Mundo también cuenta con un show de medio tiempo.

    Dónde ver a España vs. Argentina

    El partido de España contra Argentina se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

    La cobertura online de la final del Mundial va por la señal de chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Final MundialFinal Mundial 2026Gran finalEspañaArgentinaEspaña vs ArgentinaArgentina vs EspañaEspaña - ArgentinaArgentina - EspañaLionel MessiLamine YamalMessiLamalDónde verHorarioHora ChileShow de medio tiempoCeremoniaVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Las definiciones del nuevo “CEO” de PwC

    Cada vez menos “diversión”: Cómo sobrevive Enjoy, sólo con su marca y dos casinos en regiones

    Empleo de exportación: cuáles son los trabajos que el gobierno quiere promover en la megarreforma

    Daniel Mas: “Vamos a lanzar un nuevo paquete de medidas pro empleo en el corto plazo”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    3.
    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    4.
    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    5.
    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este domingo 19 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 19 de julio: toda la red está operativa

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo
    Chile

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este domingo 19 de julio: toda la red está operativa

    Las definiciones del nuevo “CEO” de PwC
    Negocios

    Las definiciones del nuevo “CEO” de PwC

    Cada vez menos “diversión”: Cómo sobrevive Enjoy, sólo con su marca y dos casinos en regiones

    Empleo de exportación: cuáles son los trabajos que el gobierno quiere promover en la megarreforma

    Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio
    Tendencias

    Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Cómo ver en Chile La Odisea de Christopher Nolan en el formato que la pensó el director

    Encuesta: el mundo le pone la corona a España
    El Deportivo

    Encuesta: el mundo le pone la corona a España

    Eusebio Sacristán, histórico de España: “Ha habido situaciones que dan a pensar que se beneficia a Argentina”

    Campeón con la Albiceleste en 1986 aborda la final contra España: “Argentina tiene más experiencia, jugadores más curtidos”

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)
    Tecnología

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    Guerra Civil Española: Las heridas abiertas a 90 años del inicio del conflicto
    Mundo

    Guerra Civil Española: Las heridas abiertas a 90 años del inicio del conflicto

    Alcalde de Nueva York evalúa ordenar arresto de Netanyahu durante visita a la ONU

    Sujeto encapuchado abre fuego en bar de Brasil y deja dos muertos y tres heridos

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo
    Paula

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua