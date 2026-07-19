A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

A qué hora y dónde ver la final de España vs. Argentina en TV y streaming. Foto referencial de archivo FIFA

El Mundial de Norteamérica 2026 culmina durante este fin de semana, donde el partido por la gran final enfrenta a España con Argentina.

El cuadro de Lamine Yamal se instaló en la definición tras eliminar a Francia en semifinales, con un resultado 2-0.

Por su parte, el conjunto de Lionel Messi se presenta como defensor del título y viene de dejar en el camino a Inglaterra, al obtener un marcador 2-1 el pasado miércoles.

Cuándo es la final de España vs. Argentina

El partido de España contra Argentina es este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Las selecciones definen el título en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.

Previo al cruce se desarrolla la ceremonia de clausura, que considera las presentaciones de invitados de la música y el entretenimiento desde las 13:30 horas.

Además, la final de la Copa del Mundo también cuenta con un show de medio tiempo.

Dónde ver a España vs. Argentina

El partido de España contra Argentina se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online de la final del Mundial va por la señal de chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.