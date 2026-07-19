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    CGE pagará $40 mil a clientes que perdieron alimentos por cortes de luz durante sistema frontal

    La compañía informó una compensación extraordinaria para usuarios afectados por interrupciones prolongadas del suministro eléctrico entre Atacama y La Araucanía. El pago no requerirá boletas ni documentos de respaldo.

    Por 
    Felipe Rivera
    CGE pagará $40 mil a clientes que perdieron alimentos por cortes de luz durante sistema frontal. Imagen referencial.

    CGE anunció que aplicará compensaciones extraordinarias a clientes que hayan sufrido pérdidas de alimentos producto de cortes prolongados de suministro eléctrico durante el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

    La medida considera un pago de $40.000 por cliente y estará dirigida a usuarios afectados por la indisponibilidad del servicio eléctrico en las zonas impactadas por el temporal, entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

    Según informó la compañía, esta compensación no requerirá la presentación de boletas ni otros documentos de respaldo, antecedentes que habitualmente son solicitados en este tipo de procesos.

    En caso de que las pérdidas de alimentos superen los $40.000 o existan daños en artefactos eléctricos, los clientes deberán presentar evidencia de esos perjuicios. CGE aseguró que esos casos serán abordados de manera expedita por sus equipos comerciales.

    Cómo solicitar la compensación

    Para hacer efectiva la solicitud, los clientes podrán acudir a las oficinas comerciales de CGE o comunicarse a través de sus canales remotos: página web, call center y WhatsApp.

    La empresa lamentó los inconvenientes provocados por las interrupciones de suministro y explicó que los cortes se deben a los daños sufridos por la infraestructura eléctrica en las regiones afectadas por el sistema frontal.

    De acuerdo con la compañía, durante la contingencia se han desplegado más de 1.600 brigadas y 5.000 personas en terreno para ejecutar reparaciones.

    Sin embargo, CGE señaló que la extensión geográfica del temporal y el nivel de daño han dificultado el trabajo de los equipos en varios sectores, debido a problemas de acceso, caminos cortados, ríos desbordados y otras situaciones asociadas a la emergencia.

    La empresa también reiteró el llamado a no acercarse a redes o infraestructura eléctrica dañada, especialmente a conductores o cables caídos, ya que podrían encontrarse energizados.

    En caso de emergencia, los clientes pueden comunicarse con CGE a través del número gratuito 800 800 767, la cuenta de X @CGE_Clientes, el sitio web de la compañía, la aplicación móvil CGE 1click y el WhatsApp +569 895 68 479.

    Lee también:

    Más sobre:CGESistema frontalCortes de luzCompensacionesAtacamaLa AraucaníaSuministro eléctricoTemporalNacional

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