Colegio de profesores respalda suspensión de clases por sistema frontal y pide revisar calendario escolar 2027

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, valoró este domingo la suspensión de clases decretada por el gobierno producto del sistema frontal y cuestionó el actual calendario escolar de vacaciones de invierno.

“A la luz de los hechos y a la luz de la evidencia nos parece que la decisión de haber suspendido preventivamente las clases en gran parte de las regiones del país producto de los temporales fue correcta”, afirmó Aguilar.

“Es evidente que con los hechos ocurridos, con los desbordes, con las intensas lluvias, las caídas de techumbres, árboles, esa seguridad no estaba totalmente garantizada y en ese sentido fue una medida correcta”, agregó.

En ese sentido, el líder gremial sostuvo que los contenidos se pueden adaptar para recuperar los aprendizajes perdidos. Sin embargo, “lo que debemos garantizar es la seguridad de niños y niñas”.

Aguilar cuestionó, además, el adelanto de las vacaciones de invierno al mes de junio que se ha implementado en los últimos años por el ministerio de Educación.

“Julio es siempre el mes más complicado y es donde habitualmente las vacaciones estaban consideradas. Hay zonas, desde la Región del Biobío hacia el sur, en donde julio es claramente un mes muy complejo climatológicamente”, argumentó.

Es por ello que el líder del gremio de profesores afirmó que solicitarán una reunión con la ministra de Educación, Maria Paz Arzola, para abordar una reestructuración formal de la calendarización.

“Llamamos a revisar también el calendario escolar para el próximo año. Esto ya se lo hemos planteado al subsecretario, pero vamos a pedir una reunión con la ministra para la revisión de las vacaciones, porque la realidad está demostrando que no es lo más conveniente”, concluyó.