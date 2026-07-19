Rincón prevé que CGE reponga luz este domingo y afirma que Valparaíso es la región más afectada por cortes

La ministra de Energía, Ximena Rincón, abordó este domingo la falta de suministro eléctrico que afecta a más de 22 mil clientes en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, producto del sistema frontal en el norte chico, centro y sur del país.

La titular de Energía sostuvo que hay 22 mil clientes sin luz en dicha comuna y apuntó que la Región de Valparaíso es la más afectada por los cortes de suministro eléctrico.

En el marco de una visita a la comuna, Rincón sostuvo que durante la jornada, el gobierno prevé que la Compañía General de Electricidad (CGE) cumpla con restablecer el suministro a más de la mitad de los afectados.

“Debiera la empresa cumplir hoy con la mitad de las personas, estamos hablando de más de 22.000 clientes. Hoy día debieran superar los 12.000 que repongan su conexión eléctrica”, precisó la secretaria de Estado.

Rincón prevé que CGE reponga luz a 12 mil clientes este domingo y afirma que Valparaíso es la región más afectada por cortes

La ministra Rincón detalló que, si bien la Región de Valparaíso lidera los casos de falta de energía en el país, existe un plan coordinado con las empresas distribuidoras.

Asimismo, el Ejecutivo solicitó al municipio el catastro de los vecinos en condición de electrodependencia para priorizar su atención a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó este domingo que el número de clientes sin electricidad se redujo a 111.842.

En el desglose por afectación, Rincón señaló que Valparaíso se mantiene a la cabeza, seguida por las regiones de La Araucanía, Coquimbo y la Región Metropolitana. Para agilizar los trabajos, las empresas ENEL y SAESA han redistribuido cuadrillas de apoyo hacia las zonas más críticas.