Mujer y su hijo menor de edad mueren en incendio en La Pintana: PDI indaga origen y causa del siniestro. Imagen referencial

Una mujer adulta de nacionalidad venezolana y su hijo menor de edad murieron durante la madrugada tras un incendio registrado en un inmueble ubicado en la intersección de calles Guacolda con San Francisco, en la comuna de La Pintana.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI concurrieron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias investigativas.

El comisario Lóscar González, de la Brigada de Homicidios Sur, explicó que el procedimiento se inició luego de que Bomberos “recibió la alerta respecto del incendio que estaba afectando al inmueble. En ese sentido, el personal de Bomberos se traslada hasta el lugar y al momento de controlar el siniestro se percatan de la presencia de los cadáveres antes mencionados”.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Agustín Gajardo, comandante de Bomberos de La Granja, la alerta fue recibida cerca de las 3.29 horas. El fuego afectó una estructura de material ligero, con daño estructural producto de la combustión.

Bomberos también informó que una tercera persona, un hombre, resultó lesionada.

La causa del incendio aún no ha sido establecida. Según detalló la PDI, “el foco del incendio y su causa actualmente son materia de investigación y serán corroborados por medio de las pericias de los peritos del Laboratorio de Criminalística Central”.

Hasta ahora no se han entregado mayores antecedentes sobre las víctimas ni el estado de salud del hombre lesionado.