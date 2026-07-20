Valenzuela (PDG) señala que todavía no definen postura por megarreforma tras reunión con Quiroz y evalúan libertad de acción

A un día de la votación en la Cámara de Diputados de la megarreforma, en una instancia que podría finalmente dejarla despachada a ley o llevarla a una comisión mixta, el jefe de bancada del PDG enfatizó que esperan concretar este lunes la postura de la colectividad.

Así lo detalló Juan Marcelo Valenzuela en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, instancia en que también abordó la reunión que sostuvo la mañana de este lunes con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz y otros representantes de aquella cartera.

“Nosotros solamente nos sentamos en la mesa porque el ministro nos había pedido una reunión y nosotros, en la lógica dialogante, fuimos, escuchamos. Nos manifestó el hecho que es muy interesante para él poder avanzar lo antes posible y que llegue esta megarreforma con las soluciones que ellos han planeado para la gente, ese es el lenguaje”, explicó.

El jefe de bancada del PDG mencionó además que todavía no han definido una postura común para la votación de mañana en la Cámara , decisión que debería concretarse durante esta jornada tras una reunión planificada a las 19:30 horas.

Durante la conversación con Quiroz, uno de los aspectos abordados fue la posibilidad de llegar a una comisión mixta, instancia que desde el PDG evalúan seriamente.

“Nosotros estamos con el ánimo siempre de poder avanzar, pero tenemos nuestra propia visión. Somos una bancada distinta, no somos oficialismo, no formamos parte del gobierno. Por tanto, evidentemente, nosotros nos vamos a tomar nuestro tiempo para poder deliberar y dar nuestra opinión respecto a eso”, explicó.

Valenzuela también adelantó que uno de los elementos que les genera mayor preocupación en la bancada es el referido a las modificaciones a la franquicia Sence, apartado por el que esperan realizar indicaciones para una discusión en comisión mixta.

“La solución no puede ser eliminar recursos nomás. Tiene que haber un plan de desarrollo y eso hoy día no lo vemos, y creo que la forma no es desmantelar el Sence. Entonces estamos revisando eso, si se pueden hacer indicaciones y eso lo mandamos a una comisión mixta”, mencionó.

Además del Sence, también mencionó el jefe de bancada del PDG que estarían revisando los artículos referidos a contribuciones, invariabilidad tributaria y modificaciones a las RCA . “Lo estamos analizando y yo creo que hoy día en la noche nosotros podríamos tener una claridad mayor porque debe entender usted que en esta lógica tenemos nuestros asesores de la bancada y además cada diputado tiene su asesor”, detalló al respecto.

A lo que concluyó: “Si nosotros llegamos a la conclusión de que es muy difícil y existe una natural controversia como existe en otras bancadas, de hecho lo digo con orgullo que somos una de las bancadas que votamos más alineados, vamos probablemente a habilitar la libertad de acción”.

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