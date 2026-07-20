Presidenta del Senado confirma que la Cámara Alta sesionará y descarta adelanto de la semana regional por sistema frontal

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), confirmó la tarde de este lunes que la Cámara Alta sesionará durante esta semana , a pesar de los pedidos por parte de parlamentarios de la oposición de adelantar la semana regional por la emergencia provocada por el sistema frontal en el país.

A través de su cuenta en X, la parlamentaria señaló: “Hemos decidido en reunión de comité que el Senado sesionará esta semana, esto ante la consulta de poder adelantar la semana distrital".

“Nos sumamos a la decisión del Ejecutivo sobre haber decretado Estado de Catástrofe en región de Coquimbo y parte de Atacama. Para toda urgencia y legislación urgente, el Congreso Nacional sigue funcionando ”, añadió la senadora.

Y es que previamente este lunes, desde la oposición habían llamado a adelantar la semana distrital para así cooperar en las regiones afectadas por el sistema frontal.

Santiago, 20 de julio de 2026. Se reunen las y los presidentes, secretarios generales, jefes de bancada y abogados constitucionalistas de los partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Nuestras bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, han solicitado que se suspenda, o más bien se adelante la semana distrital, que es la próxima, a efecto de que los parlamentarios puedan desplazarse a sus regiones y que el Gobierno se centre no en legislar sino en solucionar la catástrofe que están viviendo las regiones de nuestro país”, señaló esta jornada la presidenta del PS y senadora por el Maule, Paulina Vodanovic.

“Hoy día la urgencia está puesta en esta catástrofe. Y por lo tanto, el Congreso debe pausar la tramitación de esta megarreforma y se debe abrir la derecha a evaluar, postergar el trámite legislativo que está considerado para el día de mañana en la Cámara, adelantar la semana distrital para que todos nos aboquemos a apoyar a las familias que están siendo afectadas”, acotó por su parte el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto.

“Esperamos que eso pueda ser aceptado, aunque pareciera ser que tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados están diciendo que no va a ocurrir porque lo único que quieren es que pase esto luego por la Cámara de Diputados, esta megarreforma o esta ley de Reconstrucción Nacional y que pase mañana por la Cámara de Diputados”, señaló en tanto el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz.