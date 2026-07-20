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    Política

    Gajardo, Correa Sutil, Sánchez y Lovera: los abogados con que la oposición afina la estrategia ante el TC por megarreforma

    El grupo de constitucionalistas debe definir quién se encargará de cada escrito: habrá uno por la Cámara y dos por el Senado. Los argumentos son invariabilidad tributaria y elementos ligados a la Resolución de Calificación Ambiental.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 20 de julio de 2026. Se reunen las y los presidentes, secretarios generales, jefes de bancada y abogados constitucionalistas de los partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En una nueva reunión de coordinación, la oposición afinó los detalles de la estrategia que desplegará en el Tribunal Constitucional (TC) contra la megarreforma económica del Presidente José Antonio Kast.

    En la cita se resolvió concretar tres requerimientos. Dos de ellos se formalizarán en el Senado: uno por invariabilidad tributaria y otro relativo a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). El tercero ingresará por la Cámara de Diputados y recogerá ambos temas planteados por los senadores.

    Solo queda definir los nombres de los abogados constitucionalistas que defenderán los requerimientos en los alegatos ante el TC.

    Sobre eso, los jefes de los partidos evitaron dar mayores detalles tras su habitual reunión de coordinación en la sede del Partido Socialista, donde asistieron timoneles, secretarios generales, jefes de bancada y abogados expertos de cada una de las colectividades del sector.

    Sin embargo, los nombres saldrán del grupo de expertos que han trabajado en coordinación con los partidos durante las últimas semanas. A ellos se sumarán otras voces especializadas del Congreso que han adelantado trabajo en la defensa de los argumentos que presentarán ante el ente constitucional.

    Por ejemplo, hasta el cierre de esta edición, una de las claridades es que la otrora integrante del Comité Experto del segundo proceso constitucional Leslie Sánchez, se hará cargo de los alegatos del requerimiento que ingresarán los senadores por materias medioambientales. Esto lo hará en conjunto con la abogada Melissa Mallega, asesora del senador Alfonso de Urresti (PS).

    La otra opción sobre la que se ha avanzado es fichar a Jorge Correa Sutil para defender el requerimiento de invariabilidad tributaria del Senado en el TC. El militante democratacristiano ha sido un asiduo crítico de esa materia de la megarreforma económica de Jorge Quiroz y solo faltaría su último “ok” para hacerse cargo de la ofensiva.

    También queda por despejar el rol que cumplirá el exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), a quien sindican como potencial encargado del requerimiento en la Cámara de Diputados. El abogado también ha criticado la invariabilidad, por lo que también es apuntado como posible compañero de Correa Sutil en su arremetida ante el TC. Conocedores de las tratativas destacan que, en la práctica, el exsecretario de Estado también ha asumido un rol de coordinación entre sus pares.

    Quien también ha estado trabajando en el requerimiento de la Cámara de Diputados es el también exintegrante de la Comisión Experta del segundo proceso constitucional, Domingo Lovera (FA), quien se ha centrado en temas de invariabilidad tributaria.

    Los tres requerimientos ingresarán entre la tarde de este lunes y la mañana de este martes. La apuesta es evitar caer en alguna posible jugada de La Moneda y presentar los escritos antes de que se promulgue el megaproyecto de Kast.

    Más sobre:Jaime GajardoJorge Correa SutilTCTribunal ConstitucionalOposición

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