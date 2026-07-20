Cinco personas fallecidas tras incendio en la comuna de El Bosque: entre las víctimas se encuentra una madre y sus tres hijos

Cinco personas fallecidas dejó un incendio que se produjo en horas de la madrugada en la comuna de El Bosque en la Región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro se produjo en pasaje 38 con pasaje 14 de la comuna, y habría afectado a un grupo de viviendas del sector.

Las víctimas corresponderían a dos adultos, un adolescente de 18 años y dos menores de edad de 11 y 4 años.

Según detalló el fiscal José Manuel Mac-Namara, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, “se logró determinar que era la madre con sus tres hijos, dos menor de edad y un adolescente”.

“El quinto fallecido sería un familiar que se habría enterado de este asunto, que vivía en las cercanías, trató de prestar auxilio, ingresó al domicilio, pero lamentablemente, dado que el fuego se había propagado, no logró salir”, añadió.

Asimismo respecto a las causas del siniestro, mencionó que “la versión preliminar, dada por parte de bomberos, sería una fuente de calor eléctrica con la cual se habrían prendido algunas prendas de vestir y eso habría generado el incendio en el interior”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, en declaraciones recogidas por Meganoticias, sostuvo que “queremos expresar como Gobierno nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas de este momento de profundo dolor”.

Además, según añadió, luego de que se conociera la emergencia “nos constituimos de forma permanente en coordinación con Carabineros de Chile, Bomberos, Ministerio Público".