Gobernador de Coquimbo valora estado de catástrofe en la región: “Va a cambiar la conducción de lo que es la emergencia”

La Región de Coquimbo ha sido una de las más afectadas por el sistema frontal, en el sector miles de familias se mantienen sin suministro de agua potable por el desborde de ríos, y varias personas se están aisladas por los estragos en los caminos.

En ese marco, el gobernador regional de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, informó que, si bien las precipitaciones han bajado durante las últimas horas, destacó que durante la mañana “la forma en que cayó la lluvia era brutal”.

“La Región de Coquimbo está literalmente bajo el lodo en estos momentos, tenemos todavía situaciones de alto riesgo de personas, todavía no tenemos certeza y claridad de todo el escenario de la región porque tenemos muchas localidades aisladas, tenemos muchos sectores que están incomunicados todavía y los datos que manejamos hasta este momento son parciales”, indicó.

En detalle, informó que en la región se registran 117 personas albergadas, “tenemos una casa destruida, tenemos 56 dañadas y más con daño mayor no habitable y 2.600 casas que están con daño pero que todavía permanecen habitables”.

El gobernador señaló que se trata de “una situación muy compleja, esto no había pasado nunca en la Región de Coquimbo y por lo tanto estamos tratando, al menos como gobierno regional, de priorizar los recursos de la mejor forma posible para poder apoyar en la emergencia”.

En el transcurso de la entrevista el gobernador fue informado de que el Presidente José Antonio Kast declaró estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco en Atacama.

Al respecto, Juliá planteó que “es una tremenda noticia” . “Se agradece, ya estamos en estado de catástrofe y eso quiere decir que va a cambiar la conducción de lo que es la emergencia, y esperamos que todo sea para bien para nuestra región”.

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