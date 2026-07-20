De Grange recalca que situación en Coquimbo es “muy crítica” y adelanta que reconstrucción costará “varios millones de dólares”

El sistema frontal que afecta a gran parte del país ha dejado varios estragos. Una de las zonas más afectadas ha sido la Región de Coquimbo, donde se encuentra el biministro de Obras Públicas y Transporte, Louis de Grange.

En diálogo con radio Duna, el biministo reportó que está “muy compleja la situación”. “En las últimas horas volvió a generarse muchísima lluvia, y en materia de agua potable es el mayor impacto junto con la conectividad ”.

En detalle, explicó que los ríos se enturbiaron, “y eso impacta muy negativamente en la provisión de suministros de agua potable”.

La autoridad señaló que gran parte de La Serena, Ovalle y Coquimbo se encuentran sin suministro de agua potable, “son 30 mil hogares que están con servicios alternativos de agua potable, por lo tanto la situación es muy crítica. También hay desconexión de algunas rutas por diferentes razones, básicamente por socavamiento en algunos casos, y por inundaciones”.

De Grange explicó que al haber caminos cortados, la conectividad ha dificultado la reposición de los servicios básicos.

Por ello -explicó- se está haciendo “un trabajo conjunto entre los equipos de vialidad y las concesiones viales para reponer la conectividad de los caminos, muchos de los cuales no es tan fácil hacerlo en el corto plazo”.

“Para empezar a intervenir los socavones tiene que dejar de llover, y todavía sigue lloviendo, entonces la situación es muy complicada” .

Respecto a los costos de la reconstrucción y reposición de todos los servicios, el biministro manifestó que, si bien no se atreve “a dar una cifra, sin duda que van a ser varios cientos de millones de dólares, porque es multidimensional, por un tema está la viabilidad, las calles, los caminos, por otra parte está el tema fluvial, los bordes fluviales de las protecciones, del agua potable también, está el tema de electricidad, de energía y las telecomunicaciones".