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    La otra caída de Argentina: la Albiceleste ya no lidera el ranking FIFA

    La entidad rectora del fútbol mundial publica el escalafón posterior a la disputa del Mundial. Los transandinos pagan el precio de la final perdida ante España.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La pena de Argentina, después de la caída ante España (Foto: Xinhua) Cao Can

    Argentina pierde la final del Mundial. La derrota ante España cala hondo en el ánimo de los transandinos. Habían llegado a su segunda definición planetaria, en un ciclo extremadamente virtuoso. Después de la caída ante Chile en la final de la Copa América Centenario y de la decepción en el Mundial de Rusia, que significó el fin de la gestión de Jorge Sampaoli, con Lionel Scaloni en la banca encadenaron cuatro títulos: las Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y, el más importante, la Copa del Mundo de 2022.

    Los transandinos tocaron el cielo y también la cima del ranking FIFA. Sin embargo, la caída ante el flamante campeón del mundo les terminó pasando la cuenta: en el escalafón que se conoció este lunes, la escuadra que dirige Luis de la Fuente los desplazó del primer puesto que ocupaban, al menos en la versión ‘live’, hasta que sobrepasaron a Inglaterra, en las semifinales del certamen norteamericano.

    La otra caída de Argentina: la Albiceleste ya no lidera el ranking FIFA

    La Roja europea encabeza la lista en virtud de los 1.995.88 puntos que suma. La Albiceleste ocupa la segunda plaza, con 1.920.70. Si bien los primeros cuatro puestos de la clasificación reflejan lo que sucedió en el Mundial, la salvedad es la distribución de los siguientes dos escalones: a diferencia de lo que pasó en el certamen, Francia ocupa la tercera plaza e Inglaterra detenta el cuarto lugar.

    Paradójicamente, después de un torneo para el olvido, en el que se despidió en los octavos de final, Brasil escaló un puesto para quedar en la quinta plaza. Marruecos experimentó el mismo cambio, para posicionarse en el sexto casillero. En tanto, Portugal cayó dos puestos y se ubicó séptimo. Bélgica, Países Bajos y México completan el top 10.

    España alcanza la segunda estrella de su historia. Foto: FIFA

    La mayor subida la protagonizó Noruega, producto de su meritoria actuación en el Mundial. El equipo que lidera Erling Haaland subió 12 lugares: ahora figura en el 19º escalón.,

    ¿Y Chile?

    Aunque no disputó la Copa del Mundo, Chile tiene un motivo para celebrar: la Roja experimentó una leve alza y volvió al top 50: se sitúa en el 49º casillero, con 1.458.20 unidades.

    Del resto de los sudamericanos, Colombia subió dos puestos, para situarse undécimo. Uruguay, en tanto, pagó caro el fracaso en el Mundial: cayó cuatro, para quedar vigésimo. Ecuador, otro de los mundialistas, perdió dos espacios. En tanto, Paraguay subió siete para posicionarse en el 34º puesto.

    Más sobre:ArgentinaMundial 2026FIFARanking FIFAEspañaFútbolFútbol Internacional

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