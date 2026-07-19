La satisfacción de Luis de la Fuente: “El partido se tendría que haber acabado mucho antes”

España es el flamante campeón del Mundial 2026. La Roja europea dominó a Argentina de principio a fin, pero le costó destrabar el cerrojo transandino. Recién en la prórroga, mediante un gol de Ferrán Torres, pudo conseguir el 1-0 que lo encaminó al título planetario.

Desde la vereda hispana, la emoción es total. Casi al borde de las lágrimas, el entrenador Luis de la Fuente expresó su satisfacción por acariciar la tan ansiada gloria mundialista. “Especialmente siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea. Han sido fieles a la idea, siempre dando lo mejor y dándonos un ejemplo de grupo. Son un gran grupo de futbolistas, con un talento excepcional. Haberlos acompañado en este recorrido, para mí, es un honor”, partió diciendo.

El DT, que ya acumula una Nations League del 2023 y la Eurocopa 2024, aseguró que ya completó el palmarés definitivo. “Estoy muy emocionado, después de echar la vista atrás y pensando en todo los que hemos conseguido. Los jugadores me han dicho que hemos ganado todo. Eso es maravilloso. Esta generación de futbolistas es un ejemplo para todos, para el deporte español, para la juventud española y para todo el país. Juntos somos más fuertes, que no le quepa duda a nadie”, agregó.

Por último, ahondó brevemente en el desarrollo del encuentro, donde España exhibió una amplia supremacía sobre Lionel Messi y compañía. “El partido se tendría que haber acabado mucho antes. Las intervenciones del Dibu han hecho que no se ganara antes, pero esto es una final e, incluso con diez, ellos te hacen sufrir. Ganar cuesta mucho, por eso hay que poner en valor cuando se consigue. Pero estamos preparados para todo”, concluyó, mientras partía rumbo a las celebraciones.