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    “No hay intención de ningún festejo”: jugadores de Argentina rechazan feriado tras perder la final del Mundial

    Después de conversar con la AFA, al gobierno transandino no le quedó otra que echar pie atrás en su deseo de agasajar a los futbolistas que obtuvieron el segundo lugar.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Argentina perdió en el alargue la definición por la Copa del Mundo. Foto: Xinhua.

    La derrota frente a España en la final del Mundial caló hondo en Argentina. En una primera instancia, el presidente Javier Milei había anunciado un feriado para festejar el regreso de la Albiceleste al país, una propuesta que tras ser analizada con los integrantes de la selección, quedó en nada.

    De acuerdo a lo informado por el diario transandino La Nación, el desistimiento de la medida tuvo que ver con la opinión de los jugadores y el cuerpo técnico, quienes declinaron aceptar tras la caída frente a los hispanos.

    Según fuentes oficiales consultadas por el citado medio, hubo un intercambio entre un allegado a la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, con dirigentes de la AFA para coordinar la llegada de la delegación. De ese diálogo se conoció que la decisión de los jugadores fue que no querían un festejo masivo. “Agradecieron y explicaron que preferían no tener los festejos. No hay intención de los jugadores y el cuerpo técnico de ningún festejo”, explicaron.

    En cambio, solo habrá un recibimiento similar al que se les entrega a los jefes de Estado en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Ministro Pistarini. Es decir, con la presencia de Granaderos, Fuerzas Vivas y la Fanfarria Alto Perú. Desde allí los jugadores se dirigirán al predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza, y luego cada uno seguirá camino a un destino propio.

    Sin Messi

    El gobierno había puesto a disposición las instalaciones de la Casa Rosada y el helipuerto del Obelisco para los festejos. Sin embargo, este lunes recibieron un portazo de parte de la AFA.

    Luego de la derrota, Lionel Messi no viajó a Argentina para la recepción del equipo y optó por regresar a Miami para sumarse a la disciplina del Inter junto a su compañero Rodrigo de Paul.

    No son los únicos, pues Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso también optaron por viajar directamente a los países donde juegan. Eso sí, la Asociación del Fútbol Argentino no los individualizó y señaló que “algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolArgentinaAFAJavier MileiLionel Messi

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