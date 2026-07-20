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    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de los fallecidos y el visible desfase con el conteo de Senapred

    Mientras el sistema frontal se desplazó hacia el norte del país y concentró su mayor fuerza en las regiones de Atacama y Coquimbo, el balance de la emergencia sigue agravándose. Aunque las autoridades destacaron que la última noche fue la más tranquila desde el inicio del evento, las consecuencias humanas continúan acumulándose y superarían la decena de muertos, pero sin ser contabilizadas oficialmente aún.

    Por 
    Francisco Corvalán
     
    Roberto Gálvez
    Una persona fue encontrada fallecida en el Parque Forestal durante la mañana del lunes.

    El último reporte de Senapred estableció en cinco el número oficial de fallecidos por el temporal, además de 1.950 damnificados, 1.091 personas albergadas y más de 33 mil aisladas. Sin embargo, esa cifra podría ser incluso mayor, dado que versiones oficiales y extraoficiales han dado cuenta de más decesos en este contexto, pero que la institución que coordina la emergencia a nivel nacional aún no las tiene contempladas en su catastro oficial.

    Mientras las regiones de Atacama y Coquimbo enfrentan las mayores complicaciones por el avance del sistema frontal, durante la mañana del lunes surgió un nuevo antecedente. El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, informó el hallazgo del cuerpo de una mujer en el sector de Cruz de Caña. La autoridad sostuvo que se trataría de una nueva víctima asociada al temporal y posiblemente habría otra en la región, quien todavía estaría sin identificar.

    Además, durante la jornada se dio cuenta de la muerte de otra mujer de 52 años que permanecía desaparecida desde el domingo tras una avalancha de cerca de cinco metros de nieve en el sector rural de Juntas de Valeriano, comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama.

    En la Región Metropolitana el registro también aumenta. Esto, debido a que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó de tres personas en situación de calle que fueron encontradas fallecidas, todas en el contexto del sistema frontal: dos el sábado y una este lunes en el Parque Forestal. A pesar de las horas transcurridas, ninguna ha sido ingresada al registro oficial, que ya superaría la decena de muertos.

    Según diversas fuentes, en el gobierno además tienen un conteo que suma dos víctimas adicionales encontradas en condiciones similares en Cerrillos y Quilicura.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, remarcó que todas estas defunciones deben ser notificadas e investigadas para ser finalmente ingresadas al reporte oficial de Senapred, más allá que hayan sido encontradas en zonas donde el temporal ha imperado durante los últimos días. Hasta ahora, el último reporte informado por la directora de Senapred, Alicia Cebrián, da cuenta de cinco fallecidos; 17 lesionados, y 4 desaparecidos en Atacama y Coquimbo.

    Acorde a entendidos de Senapred, no todo fallecimiento se puede atribuir inmediatamente al sistema frontal sin una investigación de por medio. Además, dicen que la información es entregada por Carabineros, institución desde donde fuentes retrucan que las cifras no son manejadas por ellos y que no son los encargados de informarlo.

    Con precipitaciones que continuarán hasta la noche del martes en parte de la zona norte, centro y sur del país, las autoridades reiteraron el llamado a evitar desplazamientos innecesarios, no realizar reparaciones en techumbres, mantenerse alejados de infraestructura eléctrica dañada y respetar las evacuaciones preventivas decretadas en las comunas con mayor riesgo.

    Cabe destacar que el Ministerio de Desarrollo Social mantiene activo el Código Azul desde las regiones de Valparaíso hasta La Araucanía.

    Las víctimas oficiales

    Detrás de las cifras hay historias muy distintas, unidas por un mismo escenario: personas que murieron mientras enfrentaban directamente las consecuencias de uno de los temporales más intensos del invierno en los últimos 30 años.

    Una de las víctimas fue José Parra Morales, de 64 años, conocido por generaciones de pasajeros como “Pepito”, conductor de la Línea 1 de la locomoción colectiva, en Temuco. La tarde del jueves, mientras el viento y la lluvia golpeaban La Araucanía, decidió subir al techo de su vivienda en Villa Vista Verde para reparar los daños que el temporal había provocado. Poco antes de las 18.45 cayó desde unos cuatro metros de altura. Cuando Bomberos llegó al lugar ya no presentaba signos vitales.

    José Parra Morales

    Las primeras diligencias apuntan a que realizaba trabajos de emergencia para proteger su hogar. La investigación busca determinar si sufrió una descompensación mientras estaba sobre la techumbre o si falleció producto de las lesiones ocasionadas por la caída. Su muerte llevó a las autoridades regionales a insistir en evitar trabajos en altura mientras persistieran las malas condiciones meteorológicas.

    En Negrete, Región del Biobío, Juan Henry Pereira Suárez participaba en las labores para restablecer la conectividad en la Ruta Q-180, entre Los Ángeles y Angol. Las cuadrillas retiraban árboles derribados por los fuertes vientos cuando otro ejemplar cedió inesperadamente y cayó sobre él.

    El trabajador murió en el mismo lugar donde intentaba despejar el camino para devolver la circulación a una de las rutas afectadas por el temporal. Su caso evidenció el riesgo de los árboles debilitados en este contexto, acompañado de terrenos inestables y condiciones que pueden cambiar en cuestión de segundos incluso para personal especializado.

    Juan Pereira Suárez

    Sin embargo, la primera víctima fatal del sistema frontal fue un hombre de aproximadamente 35 años, quien murió junto a un paradero de la locomoción colectiva en Cerro Navia. Cerca de las 18.40 del jueves fue encontrado tendido junto a un paradero del sistema Red Bus, en la intersección de La Estrella con Los Conquistadores. Bomberos y personal de salud intentaron reanimarlo, pero falleció en el lugar.

    Los antecedentes preliminares indican que recibió una descarga eléctrica, que le dejaron quemaduras en su brazo izquierdo, tras tocar un poste que se encontraba aparentemente energizado. La Fiscalía investiga por qué la estructura mantenía corriente eléctrica y si existieron fallas en la infraestructura.

    Otra de las víctimas confirmadas fue Rolando Arturo Carvajal González, de 64 años, trabajador de la empresa contratista PELOM Ingeniería, que prestaba servicios para la Compañía General de Electricidad (CGE), en la zona centro sur.

    Desde la madrugada del viernes se encontraba desaparecido en Curepto, Región del Maule, luego de perderse el contacto con la camioneta en la que transitaba por la Ruta K-216. Su GPS dejó de emitir señal cuando el caudal del estero Domulgo aumentó producto de las intensas precipitaciones.

    Rolando Carvajal González, víctima que se encontraba entregando generadores a electrodependientes durante el temporal en el Maule.

    Tras dos días de búsqueda, efectivos del GOPE, Bomberos, la PDI, el Ejército y equipos municipales encontraron primero el vehículo y posteriormente el cuerpo del trabajador en su interior. Carvajal desarrollaba labores de apoyo a pacientes electrodependientes cuando ocurrió la emergencia.

    “Rendimos homenaje a su entrega, solidaridad y permanente disposición por ayudar a quienes más lo necesitaban”, señalaron las autoridades regionales al expresar sus condolencias a la familia.

    Más sobre:LluviaSistema frontalSenapredCoquimboFallecidosMauleCurepto

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