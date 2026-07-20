Sistema frontal deja tres personas en situación de calle fallecidas en Santiago

Durante la mañana de este lunes la Municipalidad de Santiago dio a conocer el fallecimiento de una tercera persona en situación de calle durante el sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

Según fue dado a conocer, el cuerpo de la persona fue encontrado en una banca en el sector del Parque Forestal, frente al Museo de Arte Contemporáneo.

De acuerdo a la información policial, se trataría de una persona de sexo masculino de entre 60 y 70 años de edad.

“Esto es muy grave” sostuvo el alcalde Mario Desbordes, añadiendo que “ya llevamos tres personas fallecidas en este sistema frontal, personas en situación de calle que se han negado reiteradamente, la gran mayoría, a irse a albergues”.

“Nosotros hemos recorrido uno por uno para pedirles que se vayan a albergues. Hay espacios disponibles, hay albergues disponibles. La noche se viene entra viento, frío y probablemente agua, muy dura. Y por lo tanto, hay que tratar de que se vayan albergues. No queremos lamentar más personas fallecidas".

"La cifra es enorme, es altísima. Tres fallecidos en la comuna de Santiago“, cerró

Desde la Municipalidad además informaron que quienes detecten casos pueden solicitar ayuda a través de Aló Santiago (800 203 011), mediante la aplicación VECI, que dispone de una opción especial para reportar emergencias relacionadas con el sistema frontal, o llamando al número del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 800 104 777, opción 0.

En cuanto a los albergues, la comuna de Santiago actualmente dispone de uno ubicado en Copiapó 1428, destinado a personas en situación de calle derivadas por los equipos especializados, así como también de la Residencia Familiar, ubicada en Bulnes 327, para derivaciones efectuadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.