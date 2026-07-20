Ministro Quiroz dice que están trabajando para definir los recursos que destinarán por los efectos del sistema frontal

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que los recursos para enfrentar los efectos de las intensas lluvias del sistema frontal están y se están definiendo los montos y la forma en que se disponibilizan.

“Quiero decirles a todas las personas que están en comunas afectadas, de hecho partiendo por los lugares que han sido declarados zona de catástrofe, la región de Coquimbo, la provincia de Huasco, que estén tranquilas; el gobierno cuenta con los recursos para atender las necesidades como corresponde”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la salida del Comité Político en La Moneda.

El secretario de Estado apuntó, a modo de ejemplo, que los recursos van en la medida de la reconstrucción de viviendas afectadas por las lluvias.

Respecto al monto a destinar para la emergencia, el ministro comentó que “es algo que tenemos que terminar de determinar. Estamos recién partiendo; hay que determinar los recursos, cuánto se reasigna, cuánto es un recurso adicional neto que va a ocurrir; lo iremos sabiendo en el transcurso de los próximos días”.

El ministro Quiroz también aprovechó la instancia para comentar que las medidas que impulsó el gobierno para generar ahorro fiscal, como la neutralización del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) —que generó la alza histórica de los combustibles—, habrían sido para momentos como este.

“Quiero dar una señal a la población de que nos comprendan, que nos comprendan por qué en algunos momentos hemos sido ahorrativos, que nos comprendan por qué en algún minuto hubo que tomar medidas, y lo digo con mucha empatía, fueron medidas difíciles, por ejemplo en materia de las bencinas”, comentó.

En esa línea, el secretario de Estado reiteró que esas medidas se justificaron para la emergencia actual.

“Para estos casos es que hay que tener el dinero; para casos como estos, nuestro país es un país de terremotos, de inundaciones, de problemas climáticos, y para estos casos hay que guardar los recursos, y en eso pido comprensión por los esfuerzos de ahorro que hemos venido haciendo y que seguiremos haciendo en todo el sector público”, comentó.

Por otro lado, el ministro Quiroz descartó que las consecuencias de las intensas lluvias, en especial en el norte de Chile, sean motivo para suspender la votación de la megarreforma en la Cámara de Diputados.

“No tenemos contemplado que se aplace”, dijo.