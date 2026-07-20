SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ministro Quiroz dice que están trabajando para definir los recursos que destinarán por los efectos del sistema frontal

    "El gobierno cuenta con los recursos para atender las necesidades como corresponde", aseguró el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que los recursos para enfrentar los efectos de las intensas lluvias del sistema frontal están y se están definiendo los montos y la forma en que se disponibilizan.

    “Quiero decirles a todas las personas que están en comunas afectadas, de hecho partiendo por los lugares que han sido declarados zona de catástrofe, la región de Coquimbo, la provincia de Huasco, que estén tranquilas; el gobierno cuenta con los recursos para atender las necesidades como corresponde”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la salida del Comité Político en La Moneda.

    El secretario de Estado apuntó, a modo de ejemplo, que los recursos van en la medida de la reconstrucción de viviendas afectadas por las lluvias.

    Respecto al monto a destinar para la emergencia, el ministro comentó que “es algo que tenemos que terminar de determinar. Estamos recién partiendo; hay que determinar los recursos, cuánto se reasigna, cuánto es un recurso adicional neto que va a ocurrir; lo iremos sabiendo en el transcurso de los próximos días”.

    El ministro Quiroz también aprovechó la instancia para comentar que las medidas que impulsó el gobierno para generar ahorro fiscal, como la neutralización del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) —que generó la alza histórica de los combustibles—, habrían sido para momentos como este.

    “Quiero dar una señal a la población de que nos comprendan, que nos comprendan por qué en algunos momentos hemos sido ahorrativos, que nos comprendan por qué en algún minuto hubo que tomar medidas, y lo digo con mucha empatía, fueron medidas difíciles, por ejemplo en materia de las bencinas”, comentó.

    En esa línea, el secretario de Estado reiteró que esas medidas se justificaron para la emergencia actual.

    “Para estos casos es que hay que tener el dinero; para casos como estos, nuestro país es un país de terremotos, de inundaciones, de problemas climáticos, y para estos casos hay que guardar los recursos, y en eso pido comprensión por los esfuerzos de ahorro que hemos venido haciendo y que seguiremos haciendo en todo el sector público”, comentó.

    Por otro lado, el ministro Quiroz descartó que las consecuencias de las intensas lluvias, en especial en el norte de Chile, sean motivo para suspender la votación de la megarreforma en la Cámara de Diputados.

    “No tenemos contemplado que se aplace”, dijo.

    Más sobre:EconomíaJorge QuirozSistema Frontal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de las víctimas fatales y el desfase con el conteo de Senapred

    Carabineros ejecuta evacuación aérea desde La Higuera a La Serena de mujeres que necesitaban atención médica

    Las razones de los ministros Barros, Campos, García, Arzola y Chomali para no estar en terreno el fin de semana de la emergencia

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Gobierno juega sus cartas para que megarreforma se vote sí o sí este martes y evitar la “comisión del terror”

    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    Lo más leído

    1.
    Los argumentos del Banco Central en contra de indicación aprobada en megarreforma que prohíbe el pago de interés sobre interés

    Los argumentos del Banco Central en contra de indicación aprobada en megarreforma que prohíbe el pago de interés sobre interés

    2.
    Las cifras del Mundial de Fútbol más lucrativo de la historia

    Las cifras del Mundial de Fútbol más lucrativo de la historia

    3.
    Fin a la fusión de los centros de esquí: Mountain Capital Partners y Andacor desechan integración tras exigencias de la FNE

    Fin a la fusión de los centros de esquí: Mountain Capital Partners y Andacor desechan integración tras exigencias de la FNE

    4.
    Comunidad indígena presenta reclamación contra proyecto de Barrick en la misma zona de Pascua Lama

    Comunidad indígena presenta reclamación contra proyecto de Barrick en la misma zona de Pascua Lama

    5.
    Guía para entender cómo funcionarán los nuevos fondos generacionales de las AFP

    Guía para entender cómo funcionarán los nuevos fondos generacionales de las AFP

    6.
    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados

    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Servicios

    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    Rating del domingo 19 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 19 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?

    ¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?

    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de las víctimas fatales y el desfase con el conteo de Senapred
    Chile

    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de las víctimas fatales y el desfase con el conteo de Senapred

    Carabineros ejecuta evacuación aérea desde La Higuera a La Serena de mujeres que necesitaban atención médica

    Las razones de los ministros Barros, Campos, García, Arzola y Chomali para no estar en terreno el fin de semana de la emergencia

    Ministro Quiroz dice que están trabajando para definir los recursos que destinarán por los efectos del sistema frontal
    Negocios

    Ministro Quiroz dice que están trabajando para definir los recursos que destinarán por los efectos del sistema frontal

    Comunidad indígena presenta reclamación contra proyecto de Barrick en la misma zona de Pascua Lama

    Las cifras del Mundial de Fútbol más lucrativo de la historia

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo
    Tendencias

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Radiografía a la final en la que ganó el fútbol: el gran presente de España y su auspicioso futuro de cara al Mundial 2030
    El Deportivo

    Radiografía a la final en la que ganó el fútbol: el gran presente de España y su auspicioso futuro de cara al Mundial 2030

    “No hay intención de ningún festejo”: jugadores de Argentina rechazan feriado tras perder la final del Mundial

    Chiqui Tapia mira atento: la FIFA investiga a Argentina por los incidentes tras la final del Mundial ante España

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?
    Tecnología

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027
    Cultura y entretención

    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027

    “No fue suficientemente impactante”: las críticas al show de medio tiempo de la final del Mundial (y su rating en Chile)

    Geoff Tate presenta en Chile “Operation Mindcrime The Final Chapter”

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico
    Mundo

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino