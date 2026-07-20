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    Política

    PDG se enreda: no logra fijar postura por megarreforma y esperan hacerlo este lunes

    La bancada se reunió ayer en la noche por más de dos horas para alcanzar un definición de cara a la votación del proyecto este martes en la Cámara, sin embargo, estuvieron lejos de lograr un consenso. Las conversaciones se mantendrán durante esta jornada, pero algunos plantean que lo más probable es que entreguen libertad de acción.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    21 DE ABRIL DEL 2026 PUNTO DE PRENSA DE LA BANCADA DEL PARTIDO DE LA GENTE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Por más de dos horas los diputados del Partido de la Gente (PDG) se reunieron de forma telemática, a las 21 horas de este domingo, para intentar zanjar la postura de la bancada de cara a la votación de la megarreforma del gobierno en la Cámara de Diputados, en su tercer trámite legislativo.

    La cita -que se da en medio de las dudas de algunos parlamentarios por las modificaciones realizadas en el Senado- contó con la presencia de 11 de los diputados de la bancada. El excandiato presidencial y hoy nuevo secretario de la colectividad, Franco Parisi, en tanto, no participó.

    El tema no es menor, con su bancada de 14 diputados, el PDG es un actor decisivo a la hora de que la iniciativa tenga luz verde y así evite la comisión mixta. De hecho, fueron ellos lo que permitieron que la idea de legislar la megarreforma se aprobara de forma holgada, con 90 votos a favor.

    En ese contexto, la idea era que el encuentro sirviera para formalizar la postura para la votación del martes. Lo cierto es que eso estuvo lejos de ocurrir. Mientras que una parte de la reunión se centró en la situación en regiones por el sistema frontal, según algunos de los presentes, los diputados Javier Olivares, Patricio Briones y Álex Nahuelquín adelantaron que su intención era aprobar el texto que salió del Senado, pues se trataba de “diferencias menores” que no mofidicaban el eje central de la iniciativa.

    Otros parlamentarios, entre ellos la diputada Zandra Parisi y el jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela, reiteraron sus dudas en torno a algunos puntos del proyecto y llamararon a seguir estudiando el texto.

    Al respecto, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, Valenzuela explicó que uno de los elementos que les genera mayor preocupación en la bancada es el referido a las modificaciones a la franquicia Sence, punto por el que no descartan realizar indicaciones para una discusión en comisión mixta.

    “La solución no puede ser eliminar recursos nomás. Tiene que haber un plan de desarrollo y eso hoy día no lo vemos, y creo que la forma no es desmantelar el Sence. Entonces estamos revisando eso, si se pueden hacer indicaciones y eso lo mandamos a una comisión mixta”, adelantó.

    Así, mencionó que están revisando los apartados referidos a contribuciones, invariabilidad tributaria y modificaciones a las resoluciones de calificación ambiental (RCA): “Lo estamos analizando y yo creo que hoy día en la noche nosotros podríamos tener una claridad mayor”.

    En la bancada no esconden que en el actual escenario lo más probable es que mañana voten divididos y dos o tres puntos terminen en comisión mixta. De hecho, esa posibilidad se abordó ayer en la reunión y, por lo mismo, algunos plantearon la opción de dar libertad de acción con tal de evitar descuelgues.

    “Si nosotros llegamos a la conclusión de que es muy difícil y existe una natural controversia como existe en otras bancadas, de hecho lo digo con orgullo que somos una de las bancadas que votamos más alineados, vamos probablemente a habilitar la libertad de acción”, dijo Valenzuela al respecto.

    Esa opción, en todo caso, no convence a todos en el partido, por lo que durante la tarde se mantendrán las conversaciones para alcanzar una postura única.

    Mientras que durante la mañana el jefe de bancada sostuvo un encuentro con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pasadas las 12 horas llegaron a La Moneda la presidenta del partido, Denisse Catalán, y la diputada Parisi, para reunirse con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

    “Nunca hay que dar ningún voto por seguro, estamos conversando con el Partido de la Gente. Es un partido que tiene una cierta diversidad, la diputada Pamela Jiles es una rival difícil, pero siempre hemos conversado con ellos, se han mostrado abiertos, y por lo tanto mantenemos esas conversaciones andando y esperamos llegar a buen puerto”, dijo Quiroz consultado al respecto.

    Según adelantan desde el PDG, a más tardar a las 19:30 deberían dar a conocer la postura de la bancada.

    Más sobre:PDGMegarreformaLa Tercera PMCámara de DiputadosFranco Parisi

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