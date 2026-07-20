Carabineros ejecuta evacuación aérea desde La Higuera a La Serena de mujeres que necesitaban atención médica

Carabineros concretó un rescate aéreo de tres mujeres que permanecían aisladas en la Región de Coquimbo, en el marco de la emergencia que afecta a la región por las lluvias.

Dos de las mujeres presentaban condiciones médicas que hacían urgente su traslado desde La Higuera hasta La Serena.

La operación fue desarrollada por la Prefectura Aérea de Carabineros.

Una mujer de 56 años que debía recibir su tratamiento de diálisis, además de una joven de 19 años, paciente inmunodeprimida que presentaba un cuadro febril, fueron trasladadas junto a una tercera mujer, en un vuelo que permitió llevarlas de manera segura hasta La Serena para que pudieran recibir la atención médica que requerían.

Con este procedimiento, Carabineros ya supera las 25 operaciones aéreas realizadas durante la emergencia en la Región de Coquimbo. El despliegue del personal especializado de la policía uniformada ha permitido evacuar a 90 personas y 41 mascotas desde localidades aisladas y de difícil acceso.

Mientras continúa la alerta por el sistema frontal, Carabineros mantiene a sus equipos terrestres y aéreos desplegados y preparados para responder a nuevos requerimientos, indicaron desde la institución.