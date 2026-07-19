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    La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial ante España: “Han sido mejores, esa es la verdad”

    El técnico de la Albiceleste asumió la superioridad del cuadro ibérico en la definición de la Copa del Mundo, pero también valoró lo realizado por sus pupilos al alcanzar nuevamente la instancia: "Es difícil reprochar algo", sentenció.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lionel Scaloni, en la final del Mundial. Li Ming

    Lionel Scaloni lamentó la derrota de Argentina en la final del Mundial. La Albiceleste cayó por la mínima ante España, que se consagró y consiguió su segunda estrella. Tras la definición, el técnico transandino entregó un mensaje dedicado para el plantel y el pueblo argentino.

    Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo... tengo un montón de cosas para decir, de cómo hemos llegado hasta acá, pero no vale la pena”, comenzó señalando una vez finalizado el encuentro.

    El entrenador valoró lo realizado por la Albiceleste: “Agradecimiento eterno para estos chicos que nos han dado otra final del mundo, que han competido hasta el final”, añadió.

    Han sido mejores, esa es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de los jugadores, de lo que han hecho, de lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón”, continuó.

    Scaloni enfatizó en la dificultad de llegar hasta la final del Mundial: “Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá”, aseveró.

    Agradecer a la gente, a los jugadores y al país decirle que dimos todo. Es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país. Se pierde y hay que levantarse otra vez, no hay otra”, complementó.

    “Cuesta un montón llegar hasta acá, hay que darle una validez enorme. Nos hubiese gustado ganar. Agradecimiento es la única palabra que tengo, y tristeza, lógico. Pero cuando dejas todo así, después se puede jugar bien o mal, pero cuando dejas todo, es muy difícil reprochar algo”, cerró.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalLionel ScaloniSelección ArgentinaSelección de España

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