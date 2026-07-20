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    Nacional

    Gobierno posterga el pago de impuestos mensuales que vence este lunes para comunas afectadas por el sistema frontal

    Biministro Claudio Alvarado indicó que nuevo plazo es el 30 de octubre. El detalle de las localidades beneficiadas será informado por el Servicio de Impuestos Internos a través de sus canales oficiales.

    Por 
    Luis Cerda
    Santiago 24 de agosto de 2015. Fachada del Servicio de Impuestos Internos. SII. Javier Torres/Aton Chile. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció este domingo que el gobierno postergará hasta el 30 de octubre el plazo para la declaración y el pago de los impuestos mensuales que vencían este lunes en las comunas más afectadas por el sistema frontal.

    La medida fue informada tras una nueva sesión de la mesa técnica nacional y busca aliviar la situación de emprendedores, personas y pequeñas empresas cuya actividad económica se ha visto afectada por las intensas precipitaciones.

    Según explicó el secretario de Estado, la decisión fue adoptada en conjunto por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR).

    “Con el propósito de apoyar a emprendedores, personas y pequeñas empresas que desarrollan su actividad económica en las comunas más afectadas por este frente de mal tiempo, el SII, en conjunto con la TGR, han tomado la decisión de que la declaración y pago de impuestos mensuales que vencen el día de mañana puedan ser enterados hasta el 30 de octubre próximo sin multas y sin intereses”, señaló.

    Alvarado indicó que la prórroga responde al impacto que la emergencia ha generado sobre la actividad económica de las zonas afectadas.

    “Entendemos perfectamente el efecto que esta condición de clima genera en la actividad económica de las zonas afectadas y por esta razón se ha decidido establecer esta medida de prórroga de pago de impuestos”, afirmó.

    La autoridad precisó que el beneficio se aplicará a las comunas ubicadas en las zonas de mayor afectación por el sistema frontal y señaló que el detalle de las localidades beneficiadas iba a ser informado por el Servicio de Impuestos Internos a través de sus canales oficiales (Revisa aquí las comunas).

    Más sobre:Sistema frontalIVASIITGRImpuesto mensual

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