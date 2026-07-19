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    Sistema frontal en Región de Coquimbo deja hasta 214 mm de lluvia: La Serena supera en un 38% el promedio anual

    La Dirección Meteorológica de Chile informó acumulados de hasta 214,2 milímetros en la estación de Cerro Tololo, mientras que en Ovalle ya se registran 122,6 mm y en Salamanca 197 mm. El sistema frontal debería mantenerse con precipitaciones hasta la noche del martes.

    Por 
    Felipe Rivera
    Sistema frontal en Región de Coquimbo deja hasta 214 mm de lluvia: La Serena supera en un 38% el promedio anual Alejandro Pizarro/Aton Chile

    El sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo ya dejó acumulados en distintas estaciones meteorológicas y, al menos en el registro de la estación de la Dirección Meteorológica de Chile en el sector de La Florida, las precipitaciones acumuladas del año ya superan en un 38% lo que cae habitualmente en un periodo normal.

    Según informó a La Tercera Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile, en la estación La Florida han caído 59,8 milímetros durante este evento, mientras que en Ovalle el acumulado llega a 122,6 mm.

    Los registros más altos informados por la DMC corresponden a la estación de Cerro Tololo, donde se han acumulado 214,2 mm. Además, Vicuña registra 89,4 mm, Monte Patria 137,5 mm y Salamanca 197 mm.

    Consultado por si las lluvias ya superaron lo que cae habitualmente en un año normal en la región, Brufort precisó que la climatología disponible corresponde a la estación La Florida. “Para un año normal en La Florida son 51,2 milímetros y a la fecha llevamos 70,8 milímetros, contando las precipitaciones hasta hoy día a las 8 de la mañana”, explicó.

    Con ese registro, la estación presenta un superávit de 38,3% respecto de un año normal.

    Sistema frontal en Región de Coquimbo deja hasta 214 mm de lluvia: La Serena supera en un 38% el promedio anual Alejandro Pizarro/Aton Chile

    De acuerdo con Brufort, las precipitaciones deberían continuar en la Región de Coquimbo hasta la noche del martes. “De ahí el miércoles ya parar”, señaló.

    Para el lunes y martes, la DMC proyecta nuevos montos de lluvia en distintos sectores de la región. En el litoral, se esperan entre 10 y 20 mm. En la cordillera de la costa, entre 25 y 35 mm el lunes y entre 15 y 25 mm el martes.

    En valles precordilleranos y precordillera, el pronóstico considera entre 10 y 20 mm para el lunes y entre 15 y 20 mm para el martes.

    En la cordillera, en tanto, se proyectan entre 35 y 45 centímetros de nieve para el lunes y un monto similar para el martes.

    Acumulados informados por la DMC

    Los registros entregados por la Dirección Meteorológica de Chile son los siguientes:

    • La Florida: 59,8 mm
    • Ovalle: 122,6 mm
    • Estación por confirmar: 214,2 mm
    • Vicuña: 89,4 mm
    • Monte Patria: 137,5 mm
    • Salamanca: 197,0 mm

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