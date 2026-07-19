Araya asciende póstumamente a Marcos Cosme y advierte: “Este criminal tiene que pagar con cárcel”

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que el cabo primero Marcos Cosme Barquero fue ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor, durante la ceremonia religiosa realizada en Temuco tras su fallecimiento en acto de servicio.

“En uso de mis facultades, ascendí póstumamente al grado de suboficial mayor, como corresponde a los héroes que entregan la vida por el país”, señaló Araya.

El jefe policial sostuvo que Cosme cumplió su juramento institucional de entregar la vida si fuese necesario en defensa del orden y la paz. Asimismo, lo describió como un integrante ejemplar del GOPE, además de un esposo y un hijo de la zona que buscaba continuar desarrollándose dentro de Carabineros.

Araya asciende póstumamente a Marcos Cosme y advierte: “Este criminal tiene que pagar con cárcel”

Araya también agradeció la presencia del Presidente José Antonio Kast, la primera dama, ministros, parlamentarios y representantes de distintas instituciones que participaron en el responso. Según indicó, Carabineros recibió muestras de afecto desde distintas regiones del país y de cuerpos policiales extranjeros.

“Esta institución no baja los brazos. Esta institución se va a levantar, como lo ha hecho siempre”, afirmó, agregando que la muerte del funcionario “no va a ser en vano”.

Respecto de Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, detenido durante el operativo en el que Cosme resultó herido, el general director aseguró que Carabineros entregará todos los antecedentes necesarios para avanzar en la investigación.

Araya asciende póstumamente a Marcos Cosme y advierte: “Este criminal tiene que pagar con cárcel” RICARDO ULLOA/ATON CHILE

“Este criminal tiene que pagar con cárcel. Este criminal no debe estar libre. Los criminales deben estar en la cárcel”, sostuvo.

Finalmente, Araya emplazó a quienes hayan protegido, encubierto o entregado ayuda al imputado mientras permanecía prófugo a proporcionar información a las autoridades.

“Esto no es un juego. Aquí deben entregarlo, deben entregar los antecedentes”, concluyó.