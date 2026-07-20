La euforia de los portales españoles tras proclamarse como campeones del Mundial: “¡Los reyes de todos los tiempos!".

La algarabía inunda a España. Tal como en Sudáfrica 2010, la Furia Roja volvió a escribir uno de sus capítulos más gloriosos y se proclamó campeón del Mundial 2026. Con un triunfo por 1-0 ante Argentina, que se decidió en la prórroga, el conjunto ibérico conquistó su segunda estrella.

En los principales portales deportivos de ese país estallaron de alegría por volver a anotarse como la mejor selección del planeta. Marca, por ejemplo, no escatimó en grandilocuencias y tituló su crónica como “¡Los reyes del Mundo!“. En esa misma línea, describieron toda la emoción que se vivió en Nueva Jersey. ”Mientras se notan lágrimas en el córner de los ojos y no hay achique de espacios para las emociones, sobre todo por los que ya no están con nosotros (y son muchos y muchas), toca contar que España logró la victoria de todos los tiempos ante la selección de Messi. En el panteón de héroes entra Ferran Torres, autor de un gol monumental. La segunda estrella se cose en la camiseta española tras otra exhibición de juego coral. Una selección que huye del divismo, labor para la que De la Fuente es el póster ideal. Un técnico sin eso que llaman glamour que ya es leyenda del fútbol español. La victoria de Nueva Jersey tal vez sea la más meritoria de la historia del fútbol español“, complementaron.

Seguido de lo anterior, en Mundo Deportivo también remarcaron la importancia de un triunfo que pasa a ser legendario. “Sí, era la final de sus vidas. Una partido que cambiará para siempre la historia de un país y de una generación. España ya no tendrá que mirar a 2010 como un recuerdo irrepetible. La selección de Luis de la Fuente escribió su propia página de oro en el MetLife Stadium y conquistó el segundo Mundial de su historia frente la Argentina de Leo Messi", señalan.

España celebrando el gol que le dio el Mundial 2026. Foto: @SEFutbol

Sport, por su lado, destacó la importancia de Ferrán Torres, quien irrumpió como un héroe inesperado para sellar el título. “España gana su segundo título con un mordisco del Tiburón (apodo de Torres). La Roja derrotó a Argentina en una final en la que solo hubo un equipo en el campo como fue la Roja. Eso sí, la victoria no se pudo plasmar hasta el tiempo añadido cuando el Tiburón salió al rescate de la segunda estrella para la historia“, agregan.

En AS, en tanto, evidenciaron el orgullo por un estilo de fútbol que, a esta altura, ya marca una época. “Este grupo de chavales, este equipo, redondea unos años mágicos en los que se ha conquistado una Nations League (2023), una Eurocopa (2024), unos Juegos Olímpicos (2024) y un Mundial (2026). Y eso no es moco de pavo, que bien podría decir Luis Aragonés, el técnico que hablaba claro como el agua y que puso la piedra principal para que España juegue actualmente a lo que juega (...) Y todos estos éxitos con un ADN inconfundible, basta un experimento casero para darse cuenta de ese estilo común: enciendan la tele con un partido de España y entornen ligeramente los ojos hasta no distinguir si es la Sub-17 femenina, la Sub-19 masculina o cualquiera de las Absolutas la que está sobre el césped. Ya verán cómo todos juegan a lo mismo, a un buen fútbol", cierran.