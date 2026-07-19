Rodri, Balón de Oro: los ganadores de los premios individuales del Mundial 2026

España es el campeón del mundo. El gol de Ferran Torres, en el minuto 106 del alargue, le entregó la segunda estrella de su historia a la selección hispana, que minimizó a la Argentina de Lionel Messi en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además del mayor premio de todos, el combinado que dirige Luis De la Fuente acaparó las distinciones individuales.

Previo a la premiación del plantel ganador del Mundial 2026, sucedió la ceremonia de la entrega de los galardones por jugador. El Balón de Oro de la Copa del Mundo es Rodrigo, el capitán de España. Los antecedentes han mostrado que no necesariamente el merecedor del premio al Mejor Jugador del torneo proviene del campeón. Sin embargo, en esa oportunidad, sí sucedió.

El mediocampista central del Manchester City, la reencarnación de Sergio Busquets (o una versión 2-0), se erigió en el barómetro de la España campeona. Disputó los ocho partidos como titular y fue quien entregó mayor cantidad de pases en toda la competencia: 803. De ellos, 753 fueron completados, exhibiendo un 94% de precisión. Con 16 intentos de ruptura de líneas, acertó también en el 94%.

Su compañero Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador Joven del certamen. El zaguero del Barcelona, de 19 años, fue uno de los bastiones defensivos de España, que solo encajó un gol. Además de la buena dupla que hizo con Aymeric Laporte, también exhibe un notable 97% de precisión tras 692 pases.

El Guante de Oro para el Mejor Arquero lo recibió Unai Simón. El golero del Athletic de Bilbao mantuvo su valla invicta en siete de los ocho partidos. Recibió solo un gol, el de Bélgica en cuartos de final. Por cierto, España es el primer país en tener simultáneamente el título del mundo masculino y femenino.

Mientras tanto, la Bota de Oro al goleador del Mundial fue para Kylian Mbappé. El francés terminó en la cima de la tabla de goleo con 10 anotaciones, superando a Messi, que se quedó con ocho. El del Real Madrid es el primero en ser goleador en dos ediciones.