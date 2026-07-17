SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    A continuación el calendario de días marcados en las siguientes semanas del año.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026. Foto referencial de archivo

    El pasado 16 de julio fue feriado con motivo del Día de la Virgen del Carmen y, con el avance del año, cabe preguntarse por cuáles son los días que quedan marcados en el calendario del 2026.

    No hay más días festivos en el presente mes, por lo que las próximas fechas para este año llegarán dentro de las siguientes semanas.

    Cuándo es el próximo feriado

    El próximo feriado del año corresponde al 15 de agosto por la Asunción de la Virgen, sin embargo, se trata de un día sábado.

    Al igual que en el reciente festivo, se trata de una jornada que no es irrenunciable, por lo que no marcará cambios en el funcionamiento habitual del comercio.

    En tanto, quienes esperan una jornada de descanso deberán esperar hasta septiembre, donde se presentarán los festivos de las Fiestas Patrias.

    La celebración considera dos feriados irrenunciables que caen el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, por ser la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:

    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadoFeriadosPróximo feriadoFeriados ChileFeriados Chile 2026Feriados agostoAgostoCalendarioAgosto 2026Cuándo es el próximo feriado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Poduje denuncia desprendimiento de muro de vivienda en reconstrucción en El Olivar: casi aplasta a un guardia de seguridad

    Uruguay materializa incorporación a compromiso impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

    Ministro Arrau y general Araya visitan a carabineros atacados en Lo Espejo: uniformados están fuera de riesgo vital

    Gremio de la agricultura descarta hasta el momento riesgos para el abastecimiento de alimentos producto de las lluvias

    PDG confirma a nueva directiva tras renuncia de Vattuone y espera reunión con el Servel para aclarar balances financieros

    Hasta 120.000 pymes registran algún grado de afectación por el sistema frontal, según Multigremial

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    3.
    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    4.
    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 17 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Ya están disponibles los resultados PAES de Invierno 2026: revisa el puntaje aquí

    Ya están disponibles los resultados PAES de Invierno 2026: revisa el puntaje aquí

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Poduje denuncia desprendimiento de muro de vivienda en reconstrucción en El Olivar: casi aplasta a un guardia de seguridad
    Chile

    Poduje denuncia desprendimiento de muro de vivienda en reconstrucción en El Olivar: casi aplasta a un guardia de seguridad

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Uruguay materializa incorporación a compromiso impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

    Gremio de la agricultura descarta hasta el momento riesgos para el abastecimiento de alimentos producto de las lluvias
    Negocios

    Gremio de la agricultura descarta hasta el momento riesgos para el abastecimiento de alimentos producto de las lluvias

    Hasta 120.000 pymes registran algún grado de afectación por el sistema frontal, según Multigremial

    Toesca amplía estrategia agrícola y compra predio de 800 hectáreas para proyecto de avellano europeo

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos
    Tendencias

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Las Diablas ya tienen nómina oficial para el Mundial de Hockey 2026: “El sueño es meternos entre las ocho primeras”
    El Deportivo

    Las Diablas ya tienen nómina oficial para el Mundial de Hockey 2026: “El sueño es meternos entre las ocho primeras”

    “Perjudicial para la salud”: incendios forestales en Canadá ponen en riesgo la final del Mundial entre Argentina y España

    “Tanto lloró Messi”: en España recuerdan la derrota de Argentina ante la Roja en 2016 en la previa de la final del Mundial

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio
    Tecnología

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie
    Cultura y entretención

    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020
    Mundo

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos

    Reino Unido: Andy Burnham es elegido líder del Partido Laborista

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino
    Paula

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?