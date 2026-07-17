¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026
A continuación el calendario de días marcados en las siguientes semanas del año.
El pasado 16 de julio fue feriado con motivo del Día de la Virgen del Carmen y, con el avance del año, cabe preguntarse por cuáles son los días que quedan marcados en el calendario del 2026.
No hay más días festivos en el presente mes, por lo que las próximas fechas para este año llegarán dentro de las siguientes semanas.
Cuándo es el próximo feriado
El próximo feriado del año corresponde al 15 de agosto por la Asunción de la Virgen, sin embargo, se trata de un día sábado.
Al igual que en el reciente festivo, se trata de una jornada que no es irrenunciable, por lo que no marcará cambios en el funcionamiento habitual del comercio.
En tanto, quienes esperan una jornada de descanso deberán esperar hasta septiembre, donde se presentarán los festivos de las Fiestas Patrias.
La celebración considera dos feriados irrenunciables que caen el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, por ser la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.
Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
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