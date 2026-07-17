Senapred ordena evacuar tres sectores de Quilpué por desborde de estero

En medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación preventiva de tres sectores de la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso, debido al desborde del estero Quilpué.

La medida afecta a los sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol, donde el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar la evacuación en terreno por parte de los equipos de respuesta.

A través de sus canales oficiales, Senapred llamó a la población a abandonar las zonas afectadas con tranquilidad y seguir las instrucciones de las autoridades.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Estero Quilpué #SENAPRED solicita evacuar sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol en la comuna de #Quilpué, Región de Valparaíso.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó… pic.twitter.com/n77Ug5nWh1 — SENAPRED (@Senapred) July 17, 2026

Asimismo, el organismo recordó a la población actuar con calma durante el proceso de evacuación y considerar también a las mascotas y sus necesidades al momento de abandonar los sectores de riesgo.