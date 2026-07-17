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    Nacional

    Senapred ordena evacuar tres sectores de Quilpué por desborde de estero

    El organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar la evacuación preventiva de los sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol, en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

    Por 
    Luis Cerda

    En medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación preventiva de tres sectores de la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso, debido al desborde del estero Quilpué.

    La medida afecta a los sectores Ribera Belloto Norte, Infante y El Sol, donde el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar la evacuación en terreno por parte de los equipos de respuesta.

    A través de sus canales oficiales, Senapred llamó a la población a abandonar las zonas afectadas con tranquilidad y seguir las instrucciones de las autoridades.

    Asimismo, el organismo recordó a la población actuar con calma durante el proceso de evacuación y considerar también a las mascotas y sus necesidades al momento de abandonar los sectores de riesgo.

    Más sobre:Sistema FrontalSenapredAlerta SAEQuilpué

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