“Francamente perjudicial para salud”: incendios forestales ponen en riesgo la final del Mundial entre Argentina y España

Toronto es una de las ciudades más afectadas por los incendios y los vientos han llevado el humo hacia Nueva York. Foto: Xinhua.

Nueva Jersey se encuentra en alerta por la mala calidad del aire debido a una densa nube de hubo procedente de los graves incendios forestales que afectan a Canadá. Una situación que puede complicar la final del Mundial entre España y Argentina, programada para este domingo, a las 15.00, en el Metlife Stadium.

De acuerdo a lo que informa CBS, si bien la alerta estatal para Nueva York ya expiró, el humo sigue llegando en gran cantidad a la zona, afectando también al condado cercano de Suffolk en Long Island.

“Las autoridades sanitarias siguen recomendando limitar el tiempo al aire libre en la medida de lo posible. Las personas con asma, enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores y los niños deben extremar las precauciones”, destaca la publicación.

Incluso, afirma que, según los expertos, cualquier persona que tenga que estar al aire libre debería usar una mascarilla N95 o KN95. Además, recoge el testimonio de distintas personas que han experimentado severos problemas.

Por otro lado, señala que el alcalde Zohran Mamdani dijo que la ciudad intensificó sus esfuerzos para mantener seguros a los neoyorquinos a medida que la calidad del aire empeoraba el jueves y que las autoridades activaron las alertas de Código Rojo y Código Gris, enviando equipos de asistencia para ayudar a las personas sin hogar a encontrar refugio.

“Creo que lo importante para los neoyorquinos es que esto no es solo una molestia. Estamos hablando de una calidad del aire francamente perjudicial para la salud. Y en estos momentos, les recomiendo que pospongan todo lo que puedan”, sostuvo la autoridad.

Muchas actividades organizadas por el departamento de parques de la ciudad fueron canceladas, y las escuelas reprogramaron excursiones y actividades al aire libre. Además, informa que se han estado repartiendo mascarillas en centros de transporte público, bibliotecas, estaciones de bomberos y otros lugares de los cinco distritos.

“Hay mascarillas en muchos centros de transporte, pero la gente debería estar informada y tomar las precauciones necesarias. No creo que la gente deba tener miedo; simplemente deben estar atentos”, declaró Christina Farrell, comisionada de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York.

“Quédense en casa si pueden. Si tienen que salir, beban mucha agua y usen mascarilla”, agregó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Lluvias en el horizonte

Una de las grandes esperanzas de la organización es el pronóstico de lluvias para este sábado, lo que podría ayudar a limpiar el aire en la previa de la final del Mundial.

Actualmente, hay 858 incendios activos y solo este jueves se sumaron más de 30 focos nuevos, la mayoría de ellos fuera de control, por lo que el escenario es sumamente incierto.

Hasta ahora la FIFA sigue con atención la evolución de este fenómeno, pero aún no se pronuncia sobre un posible cambio de horario, tomando en cuenta que el duelo está programado para las 15.00, una hora de alta radiación solar.