Llaman a evacuar población en Arturo Prat con O’Higgins en Camiña, región de Tarapacá, por incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió a las 15:39 de la tarde de este viernes una serie de alerta SAE para llamar a evacuar una población en la comuna de Camiña, en la región de Tarapacá, por el desarrollo de un incendio forestal .

Según detalló la directora regional de la entidad, Patricia Montenegro, durante la tarde se produjo el rebrote de un siniestro ocurrido durante la madrugada.

“De manera coordinada entre Senapred y el municipio de Camiña hemos emitido un mensaje SAE de carácter preventivo para solicitar la evacuación de la población cercana a las calles Arturo Prat y O’Higgins, esto en las inmediaciones de la Plaza de Camiña”, detalló Montenegro.

A lo que agregó: “Solicitamos a todos quienes se encuentren cercano a las zonas de mayor amenaza, seguir las indicaciones de los organismos que se encuentran respondiendo a la emergencia y evitar exponerse a situaciones de riesgo”.

Por otro lado, desde el municipio explicaron que “Bomberos y Carabineros continúan trabajando intensamente en el lugar para 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝. Asimismo, se ha solicitado apoyo a nivel regional y otras compañías de Bomberos de la región ya concurren al lugar para reforzar las labores de combate del incendio”.