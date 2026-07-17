Llaman a evacuar población en Arturo Prat con O’Higgins en Camiña, región de Tarapacá, por incendio forestal
Se produjo un rebrote de un siniestro ocurrido durante la madrugada. "Hemos emitido un mensaje SAE de carácter preventivo para solicitar la evacuación de la población cercana", detalló la directora regional de Senapred, Patricia Montenegro.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió a las 15:39 de la tarde de este viernes una serie de alerta SAE para llamar a evacuar una población en la comuna de Camiña, en la región de Tarapacá, por el desarrollo de un incendio forestal.
Según detalló la directora regional de la entidad, Patricia Montenegro, durante la tarde se produjo el rebrote de un siniestro ocurrido durante la madrugada.
“De manera coordinada entre Senapred y el municipio de Camiña hemos emitido un mensaje SAE de carácter preventivo para solicitar la evacuación de la población cercana a las calles Arturo Prat y O’Higgins, esto en las inmediaciones de la Plaza de Camiña”, detalló Montenegro.
A lo que agregó: “Solicitamos a todos quienes se encuentren cercano a las zonas de mayor amenaza, seguir las indicaciones de los organismos que se encuentran respondiendo a la emergencia y evitar exponerse a situaciones de riesgo”.
Por otro lado, desde el municipio explicaron que “Bomberos y Carabineros continúan trabajando intensamente en el lugar para 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝. Asimismo, se ha solicitado apoyo a nivel regional y otras compañías de Bomberos de la región ya concurren al lugar para reforzar las labores de combate del incendio”.
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