Sujeto que disparó a carabineros en Lo Espejo usó arma automática o similar e investigación apunta a que escapó en bus

En un bus de transporte público escapó el sujeto que hirió a un oficial y a un cabo primero de Carabineros durante una fiscalización preventiva en Lo Espejo, la mañana de este viernes.

Los uniformados fueron llevados al Hospital de Carabineros y su estado de salud es reservado.

El fiscal José Manuel Mac-Namara, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, se constituyó en sitio del suceso de este doble homicidio frustrado contra dos funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones.

Personal del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) colabora con las pericias.

Mac-Namara explicó que los uniformados quisieron efectuar un control de identidad a un individuo que transitaba a pie y el sujeto comenzó a disparar, mientras escapaba por los pasajes cercanos a la intersección de las avenidas Cooperación y Lo Ovalle.

Respecto al objeto con el que disparó, el fiscal precisó que “es materia de investigación, pero por la cantidad de evidencia balística, debería ser una arma automática, o semiautomática, adaptada”.

El persecutor confirmó que hubo un intercambio de disparos entre el sujeto y el personal policial en, al menos, dos puntos, señalando que “hay bastante evidencia balística” y se contabilizan más de 20 casquillos en los lugares de los disparos, por lo que hay que establecer su procedencia.

El fiscal evitó entregar mayor información sobre quién sería la persona que disparó, insistiendo en que el hecho tuvo lugar en el marco de una fiscalización rutinaria y de carácter preventivo.

“No estamos en condiciones, por ahora, de confirmar la identidad del sujeto. Hay personas que son sujetos de interés, pero estamos realizando las diligencias todavía, con la finalidad, trabajar el sitio del suceso de manera científica, técnica y recopilar antecedentes”, puntualizó

Se está realizando la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

“De acuerdo a los antecedentes preliminares, se habría subido un bus de locomoción colectiva, pero eso lo estamos chequeando”, manifestó el fiscal.