Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

Por 121 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó la mañana de este miércoles el proyecto de ley que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, anunciado por el gobierno de José Antonio Kast en su primera cuenta pública.

Con ello, la iniciativa que ya fue discutida en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara pasará al Senado a segundo trámite constitucional.

Según detalla el proyecto, el beneficio está dirigido a niños y niñas de entre 0 y 13 años, inclusive, que al 1 de junio de 2026 pertenezcan a hogares del 80% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH).

Durante la discusión, algunos parlamentarios estimaron que el monto resultaba insuficiente y que no debía impulsarse como una medida única, sino que como algo permanente para las familias.

Por otro lado, otros legisladores valoraron correcciones realizadas en las comisiones, como la inembargabilidad del bono o el establecer límites para el tratamiento de datos personales.

Tras la votación, la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf valoró el amplio respaldo obtenido por la iniciativa.

“Agradecemos el respaldo de todos los sectores políticos y nos comprometemos a seguir trabajando (…) Sabemos que hoy muchas enfrentan dificultades económicas y, por eso, estamos priorizando llegar donde las necesidades son mayores. Este proyecto refleja el compromiso de nuestro Gobierno con poner a la infancia en el centro de la política pública y entregar un apoyo directo a quienes más lo necesitan”, señaló.