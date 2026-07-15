“Me siento mal”: los descargos de la defensa del funcionario de la Armada que protagonizó la tragedia en feria Caupolicán

Gonzalo Yuseff, abogado del cabo 1° de la Armada Jonathan David Richards Gaete, protagonizó un tenso momento con la jueza María del Pilar Labarca en la audiencia de formalización de su defendido en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

La magistrada lo hizo callar cuando el letrado intentó bajarle el perfil al hecho de que el vehículo que Richards conducía cuando arrolló a 13 personas en la feria Caupolicán de la Ciudad Jardín no contaba con su documentación en regla.

“Refiere la defensa que su representado tenía el vehículo en buenas condiciones. Eso no consta, ya que no hay permiso de circulación al día”, mencionó Labarca al resolver.

En la audiencia, el Ministerio Público entregó antecedentes que confirman que el funcionario naval manejaba a exceso de velocidad.

La jueza estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y ordenó su ingreso a prisión preventiva en el penal de Casablanca.

¿Qué planteó la defensa?

Yuseff se opuso a la privación de libertad de su defendido y, además de su accidentada alegación sobre la documentación del vehículo, insistió en la irreprochable conducta anterior del marino y antecedentes médicos que darían cuenta de un posible desvanecimiento del conductor como detonante de la tragedia.

Richards fue formalizado por el cuasidelito de homicidio respecto a seis víctimas fatales y las lesiones graves causadas a uno de los heridos.

“Las personas tienen que ser enjuiciadas por sus actos y por sus actos voluntarios”, enfatizó el defensor.

“Hemos tratado de colaborar. No se ha dado cuenta de la declaración que prestó mi representado el día de ayer en la tarde y como dicha declaración avala su versión desde siempre, desde que era golpeado en la calle salvajemente con las mismas personas que le robaron los teléfonos a las víctimas. Desde ese día él dice: no sé qué pasó”, indicó el abogado.

El defensor relató que el día de los hechos su representado iba subiendo en su camioneta por calle Gómez Carreño, una avenida, que según explicó carece de berma y tiene una especie de caída de agua por el lado derecho. En ese transitar, dijo el abogado, su representado “se empieza a sentir mal”.

“Cuando va llegando a la parte de arriba, él viene conversando por manos libres con su pareja y le manifiesta: me siento mal. Pero, le dice algo así como que no puede parar porque está en un camino con neblina y le dice algo así como no veo más. Luego le dice me voy a detener y veo un paradero. Y viene en una pista de circulación y se dirige hasta ahí y luego no recuerda lo que ocurrió hasta que es golpeado en el suelo”, explicó.

“No todos saben los horarios de la feria”

El abogado parafraseó el parte policial de Carabineros sobre los hechos del 12 de julio, indicando que describía que su representado “pierde el control del móvil y desvía su desplazamiento hacia la derecha, atropella a los peatones, dos o tres y luego ingresa con su estructura a la acera, atropellando a otros”.

“No todos saben los horarios de la feria. Era muy temprano y más bien yo diría que las ferias tienen que respetar los límites en que están establecidos. Las tres primeras víctimas estaban ocupando la acera”, manifestó Yuseff.

Asimismo, el defensor argumentó que el hecho de que no frenara y el vehículo siguiera avanzando, impactando a personas y estructuras a su paso, demuestra que no estaba consciente.

“Si hubiese estado consciente y distraído, digamos que pudiese ser una causal, hubiese reaccionado con el cunetazo”, planteó, precisando que se trataba de un vehículo alto y automático.

El abogado contó además que el infante de marina se desempeñó en la ciudad de Punta Arenas en labores de desminados, precisando que es experto en explosivos y que durante 2018 sufrió un desmayo y debió realizarse un chequeo de salud con profesionales del Hospital Naval de la zona.

El Ministerio Público solicitó antecedentes médicos del imputado.