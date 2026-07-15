Sesión de medianoche: Senado tendrá maratónica jornada para votar “hasta total despacho” la megarreforma

El “glamour” propio de la cuenta pública del Congreso, que llevó hoy a muchos senadores a lucir sus mejores trajes y peinados en la alfombra roja del Salón de Honor, será difícil que se mantenga en las próximas horas en vista de la maratónica sesión, hasta pasada la medianoche, que se espera para esta jornada.

A partir de las 15 horas, el Senado está convocado para votar “hasta total despacho” la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

Según el acuerdo de los comités, cada senador dispondrá en total de 10 minutos que podrá ocupar y distribuir durante la sesión, incluso en medio de las distintas votaciones.

Esto significa que, si los 50 integrantes de la Cámara Alta se toman todo su tiempo, debieran ser al menos 8 horas solo de discursos, sin considerar las votaciones, que por su magnitud también demandarán algunas horas más.

Dada su calidad de ley miscelánea, la megarreforma consta de 38 artículos permanentes, cada uno una ley en sí misma. De ahí, el apodo periodístico de esta emblemática iniciativa gubernamental. Además, se suman otros 25 artículos transitorios.

En teoría, los senadores pueden pedir votaciones separadas en cada letra, en cada número, de cada artículo. Hasta el inicio de esta sesión, sin embargo, solo estaban previstas alrededor de 100 votaciones.

Si se suman las dos a tres horas aproximadas que demandarán las votaciones más las 8 ocho horas de discursos, la sesión llegaría al menos hasta las dos de la mañana del jueves, salvo que haya algún acuerdo para apurar el despacho.

Cifras de la megarreforma

Al mirar solo los números que dejó el megaproyecto en el Senado, la tarea para despachar el texto será extenuante.

Por ejemplo, el “comparado” -documento que expone esquemáticamente las leyes a modificar, lo aprobado por la Cámara y las proposiciones que hicieron senadores y el gobierno- tiene 936 páginas.

Solo las indicaciones en el paso de la megarreforma por la Comisión de Hacienda del Senado llegaron a 365. La mayoría de las que fueron presentadas por senadores eran inadmisibles, pues se inmiscuían en atribuciones exclusivas del Presidente de la República. No obstante, sus autores pueden intentar reponerlas, obligando a una votación para que la sala resuelva su admisibilidad.

En la Comisión de Trabajo, las enmiendas fueron 18, mientras que en la instancia de Medio Ambiente fueron 207.

Según el acuerdo de comités, la defensa y contraargumentación de una indicación, solo podrá ser ejercida por un senador, por cada lado, hasta por 2 minutos. Es decir, en teoría, podría haber una extensión adicional de 4 minutos por cada una de las enmiendas llevadas a la sala, independiente de que hayan sido aprobadas, rechazadas o declaradas inadmisibles por las respectivas comisiones que revisaron previamente todo el articulado del megaproyecto.

En todo caso, según el primer reporte, en la sala no se intentará votar todas estas indicaciones.

Obviamente, los senadores que suelen actuar con prudencia en estas definiciones, podrían acordar reducir drásticamente la fase de votaciones, agrupándolas en paquetes. Ello dependerá del clima político que haya esta tarde.