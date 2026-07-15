SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sesión de medianoche: Senado tendrá maratónica jornada para votar “hasta total despacho” la megarreforma

    Según el acuerdo de los comités, cada senador dispondrá en total de 10 minutos que podrá ocupar y distribuir durante la sesión. Esto significa que, si los 50 integrantes de la Cámara Alta se toman todo su tiempo, debieran ser al menos 8 horas solo de discursos, sin considerar las votaciones, que por su magnitud también demandarán algunas horas más.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Claudio Cavalieri

    El “glamour” propio de la cuenta pública del Congreso, que llevó hoy a muchos senadores a lucir sus mejores trajes y peinados en la alfombra roja del Salón de Honor, será difícil que se mantenga en las próximas horas en vista de la maratónica sesión, hasta pasada la medianoche, que se espera para esta jornada.

    A partir de las 15 horas, el Senado está convocado para votar “hasta total despacho” la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

    Según el acuerdo de los comités, cada senador dispondrá en total de 10 minutos que podrá ocupar y distribuir durante la sesión, incluso en medio de las distintas votaciones.

    Esto significa que, si los 50 integrantes de la Cámara Alta se toman todo su tiempo, debieran ser al menos 8 horas solo de discursos, sin considerar las votaciones, que por su magnitud también demandarán algunas horas más.

    Dada su calidad de ley miscelánea, la megarreforma consta de 38 artículos permanentes, cada uno una ley en sí misma. De ahí, el apodo periodístico de esta emblemática iniciativa gubernamental. Además, se suman otros 25 artículos transitorios.

    En teoría, los senadores pueden pedir votaciones separadas en cada letra, en cada número, de cada artículo. Hasta el inicio de esta sesión, sin embargo, solo estaban previstas alrededor de 100 votaciones.

    Si se suman las dos a tres horas aproximadas que demandarán las votaciones más las 8 ocho horas de discursos, la sesión llegaría al menos hasta las dos de la mañana del jueves, salvo que haya algún acuerdo para apurar el despacho.

    Cifras de la megarreforma

    Al mirar solo los números que dejó el megaproyecto en el Senado, la tarea para despachar el texto será extenuante.

    Por ejemplo, el “comparado” -documento que expone esquemáticamente las leyes a modificar, lo aprobado por la Cámara y las proposiciones que hicieron senadores y el gobierno- tiene 936 páginas.

    Solo las indicaciones en el paso de la megarreforma por la Comisión de Hacienda del Senado llegaron a 365. La mayoría de las que fueron presentadas por senadores eran inadmisibles, pues se inmiscuían en atribuciones exclusivas del Presidente de la República. No obstante, sus autores pueden intentar reponerlas, obligando a una votación para que la sala resuelva su admisibilidad.

    En la Comisión de Trabajo, las enmiendas fueron 18, mientras que en la instancia de Medio Ambiente fueron 207.

    Según el acuerdo de comités, la defensa y contraargumentación de una indicación, solo podrá ser ejercida por un senador, por cada lado, hasta por 2 minutos. Es decir, en teoría, podría haber una extensión adicional de 4 minutos por cada una de las enmiendas llevadas a la sala, independiente de que hayan sido aprobadas, rechazadas o declaradas inadmisibles por las respectivas comisiones que revisaron previamente todo el articulado del megaproyecto.

    En todo caso, según el primer reporte, en la sala no se intentará votar todas estas indicaciones.

    Obviamente, los senadores que suelen actuar con prudencia en estas definiciones, podrían acordar reducir drásticamente la fase de votaciones, agrupándolas en paquetes. Ello dependerá del clima político que haya esta tarde.

    Más sobre:PolíticaMegarreformaMegaproyectoSenado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables

    DMC extiende alarma meteorológica por precipitaciones intensas hasta la región de O’Higgins: se esperan montos entre 90 y 120 mm

    Los primeros cambios del nuevo CEO de CCU

    Megarreforma: gobierno apura mesa de trabajo con alcaldes por nuevo fondo y municipios acusan incertidumbre

    Australia anuncia que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

    Lo más leído

    1.
    Contraloría acredita responsabilidad de concejala de Ñuñoa Daniela Bonvallet por acoso laboral y falta de probidad

    Contraloría acredita responsabilidad de concejala de Ñuñoa Daniela Bonvallet por acoso laboral y falta de probidad

    2.
    Minuto a minuto| Revisa la votación en el Senado de la megarreforma impulsada por el gobierno de Kast

    Minuto a minuto| Revisa la votación en el Senado de la megarreforma impulsada por el gobierno de Kast

    3.
    Elecciones FA: la reaparición de Irina Karamanos en primera actividad de campaña de Yeomans

    Elecciones FA: la reaparición de Irina Karamanos en primera actividad de campaña de Yeomans

    4.
    Bancadas UDI y PNL envían carta al ministro Rabat en la que piden eliminar el INDH a través de un proyecto de ley

    Bancadas UDI y PNL envían carta al ministro Rabat en la que piden eliminar el INDH a través de un proyecto de ley

    5.
    La catarsis de RN con Kast: reclaman por críticas de republicanos y cuestionan falta de coordinación con ministerios sectoriales

    La catarsis de RN con Kast: reclaman por críticas de republicanos y cuestionan falta de coordinación con ministerios sectoriales

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado
    Chile

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    DMC extiende alarma meteorológica por precipitaciones intensas hasta la región de O’Higgins: se esperan montos entre 90 y 120 mm

    Megarreforma: gobierno apura mesa de trabajo con alcaldes por nuevo fondo y municipios acusan incertidumbre

    Los primeros cambios del nuevo CEO de CCU
    Negocios

    Los primeros cambios del nuevo CEO de CCU

    Chilena Consorcio Austral ingresa a tramitación ambiental el proyecto no minero de mayor inversión en lo que va de año

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    El primer desborde de Inglaterra: la singular ‘disputa’ de los buses antes del duelo frente a Argentina
    El Deportivo

    El primer desborde de Inglaterra: la singular ‘disputa’ de los buses antes del duelo frente a Argentina

    Inglaterra aprovecha un error defensivo: revisa el gol de Anthony Gordon ante Argentina en el Mundial

    “El que no salta es un inglés” y una pifia ensordecedora: las afrentas mutuas en los himnos de Inglaterra y Argentina

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz
    Tecnología

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables
    Mundo

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables

    Australia anuncia que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    Scones familiares
    Paula

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia