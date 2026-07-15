El de Argentina e Inglaterra suele ser un encuentro disputado, en que cada centímetro cuenta. Apenas el balón comienza a rodar, cada equipo intenta imponer sus términos, aunque sea por medio de la fricción. Ese recurso también sirve para neutralizar al otro. Está dicho que en un duelo entre ambos hay factores que exceden lo futbolístico que explican una intensa rivalidad.

Lo que pocos podían prever es que incluso en la llegada al estadio de Atlanta, ambas delegaciones animarían una singular ‘disputa’ en plena carretera.

El primer desborde de Inglaterra: la singular ‘disputa’ de los buses antes del duelo frente a Argentina

En una circunstancia que se da pocas veces, ambas delegaciones coincidieron en plena autopista. El registro, que fue captado por la cadena DAZN da cuenta de un momento que puede llegar a ser interpretado como premonitorio: el vehículo que transportaba a los británicos superó al que llevaba al plantel del campeón del mundo.

¡QUÉ IMAGEN! 👀



El autobús de Inglaterra... adelantanto al de Argentina en la llegada al estadio 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Hy0jdxOJvt — DAZN España (@DAZN_ES) July 15, 2026

La situación, que parece anecdótica, tiene una explicación lógica: el protocolo indica que la escuadra que ejerce la condición de local en el encuentro debe ingresar en primer término al coliseo. En esta llave, la tenía Inglaterra.