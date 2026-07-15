El primer desborde de Inglaterra: la singular ‘disputa’ de los buses antes del duelo frente a Argentina
En la antesala de la semifinal del Mundial, ambas delegaciones coincidieron camino al estadio.
El de Argentina e Inglaterra suele ser un encuentro disputado, en que cada centímetro cuenta. Apenas el balón comienza a rodar, cada equipo intenta imponer sus términos, aunque sea por medio de la fricción. Ese recurso también sirve para neutralizar al otro. Está dicho que en un duelo entre ambos hay factores que exceden lo futbolístico que explican una intensa rivalidad.
Lo que pocos podían prever es que incluso en la llegada al estadio de Atlanta, ambas delegaciones animarían una singular ‘disputa’ en plena carretera.
El primer desborde de Inglaterra: la singular ‘disputa’ de los buses antes del duelo frente a Argentina
En una circunstancia que se da pocas veces, ambas delegaciones coincidieron en plena autopista. El registro, que fue captado por la cadena DAZN da cuenta de un momento que puede llegar a ser interpretado como premonitorio: el vehículo que transportaba a los británicos superó al que llevaba al plantel del campeón del mundo.
La situación, que parece anecdótica, tiene una explicación lógica: el protocolo indica que la escuadra que ejerce la condición de local en el encuentro debe ingresar en primer término al coliseo. En esta llave, la tenía Inglaterra.
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