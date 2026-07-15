Gobierno presentan Plan Nacional de Conectividad en Emergencias para resguardar redes en el sistema frontal

Este miércoles la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, encabezó una mesa trabajo con las empresas de telecomunicaciones ante el sistema frontal que se avecina a la zona centro y sur del país. En esta instancia el gobierno presentó el Plan Nacional de Conectividad en Emergencias.

En la instancia participaron los gremio Chile Telcos y lla Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), y las empresas ClaroVTR, CTR, Entel, GTD, Movistar, Mundo, Onnet Fibra y WOM.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló: “Junto al biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, hemos activado un robusto plan en coordinación con la industria, que ya se encuentra desplegada a nivel nacional para enfrentar el sistema frontal. Nuestro foco es resguardar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, que hoy son esenciales para la seguridad de las personas, ya que permiten informarse, coordinar ayuda y actuar oportunamente en situaciones de emergencia”.

El plan considera 10 acciones, que buscan mitigar vulnerabilidades de las redes móviles y fijas frente a eventos climáticos como cortes de energía eléctrica, daños a la fibra óptica troncal y afectación de cobertura en zonas aisladas.

Así, se establece el monitoreo permanente de las redes tanto de parte de la Subtel como de las empreas de telecomunicaciones. Asimismo la supervisión de redes troncales como la Fibra Óptica Nacional, Fibra Óptica Austral, y la fibra submaerina. También se fiscalizará y resguardará la operatividad del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para el envío de mensajes georreferenciados.

Las empresas deben asegurar el respaldo energético de los sitios móviles, por hasta 48 horas para la infraestructura crítica nivel 1 y al menos 4 para los de nivel 2. Además, se activará el Roaming Automático Nacional de Emergencia, bajo instrucción de Senapred, para garantizar conectividad entre operadoras en zonas afectadas; y se desplegarán carros móvies de telecomunicaciones en zonas con interrupciones de servicio, también bajo las órdenes de dicho organismo.

El sector se encargará de activar cuadrillas de emergencia para la reposición de la infraestructura dañada; y se mantendrá en coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y las empresas distribuidoras de energía para la reposición prioritaria de en nodos críticos.

El plan también considera la entrega oportunda de información a usuarios sobre la contingencia y cáidas masivas de servicio de parte de las empresas; y la fiscalización y eventual aplicación de sanciones y compensaciones ante los incumplimientos.