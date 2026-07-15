Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición. Foto referencial de archivo

Uno de los problemas asociados a los sistemas frontales son los cortes de luz, donde las fuertes lluvias y vientos suelen generar inconvenientes que terminan en interrupciones del suministro.

Entre los inconvenientes se pueden encontrar caídas de árboles o inundaciones, lo que puede dejar a determinados sectores sin electricidad, donde algunos apagones se extienden por varias horas.

Ante dicho escenario los clientes pueden contactar a la compañía que suministra su comuna para reportar que se encuentran sin servicio.

Además, las mismas empresas disponen de sitios web que indican los mapas de las zonas afectadas y los horarios estimados de reposición, los que se pueden consultar a medida que se actualiza la información.

Revisa a continuación cómo contactar a las compañías distribuidoras mediante sus canales oficiales.

Enel

La empresa dispone de la página web enel.cl, que permite reportar emergencias, además de la App Enel Clientes para Android, iOS o AppGallery.

Otra manera de contactarlos es escribir al número de WhatsApp +56994447606.

También se encuentra disponible el mapa de cortes en línea, que muestra en tiempo real las zonas sin suministro eléctrico por cortes de emergencia o con motivo de trabajos programados.

CGE

La Compañía General de Electricidad S.A. cuenta con su sitio oficial cge.cl para reportar cortes de luz y consultar información.

Los mismos datos se encuentran a través de la aplicación 1Click, disponible para Android o iOS.

El sitio web también cuenta con el mapa de afectación, que cada 10 minutos se actualiza con los puntos que tengan interrupciones en el suministro o cortes programados.

Chilquinta

La compañía de electricidad permite reportar cortes de luz en el sitio chilquinta.cl, mediante WhatsApp o llamando al número 600 600 5000.

Para revisar los cortes de luz en curso se dispone de la página de interrupciones, que muestra el detalle por comuna y el horario de reposición estimado.