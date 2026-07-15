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    Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición

    Revisa a continuación los canales oficiales para contactar a la compañía de electricidad ante una emergencia.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Uno de los problemas asociados a los sistemas frontales son los cortes de luz, donde las fuertes lluvias y vientos suelen generar inconvenientes que terminan en interrupciones del suministro.

    Entre los inconvenientes se pueden encontrar caídas de árboles o inundaciones, lo que puede dejar a determinados sectores sin electricidad, donde algunos apagones se extienden por varias horas.

    Ante dicho escenario los clientes pueden contactar a la compañía que suministra su comuna para reportar que se encuentran sin servicio.

    Además, las mismas empresas disponen de sitios web que indican los mapas de las zonas afectadas y los horarios estimados de reposición, los que se pueden consultar a medida que se actualiza la información.

    Revisa a continuación cómo contactar a las compañías distribuidoras mediante sus canales oficiales.

    Enel

    La empresa dispone de la página web enel.cl, que permite reportar emergencias, además de la App Enel Clientes para Android, iOS o AppGallery.

    Otra manera de contactarlos es escribir al número de WhatsApp +56994447606.

    También se encuentra disponible el mapa de cortes en línea, que muestra en tiempo real las zonas sin suministro eléctrico por cortes de emergencia o con motivo de trabajos programados.

    CGE

    La Compañía General de Electricidad S.A. cuenta con su sitio oficial cge.cl para reportar cortes de luz y consultar información.

    Los mismos datos se encuentran a través de la aplicación 1Click, disponible para Android o iOS.

    El sitio web también cuenta con el mapa de afectación, que cada 10 minutos se actualiza con los puntos que tengan interrupciones en el suministro o cortes programados.

    Chilquinta

    La compañía de electricidad permite reportar cortes de luz en el sitio chilquinta.cl, mediante WhatsApp o llamando al número 600 600 5000.

    Para revisar los cortes de luz en curso se dispone de la página de interrupciones, que muestra el detalle por comuna y el horario de reposición estimado.

    Más sobre:Corte de luzCorte de electricidadLuzElectricidadLluviaLluviasSistema frontalEmergenciaComunas sin luzSector sin luzMapaComunasZonas afectadasHorarioReposiciónEnelCGEChilquintaNúmero de emergenciaMapa de corte de luz

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