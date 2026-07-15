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    El sutil mensaje de la presidenta del Senado a Alvarado para que tramite la ley que regula la dotación de planta de la ANI

    La senadora Paulina Núñez recordó que el Ejecutivo debe ingresar el mensaje con el que se regulará la planta de la ANI. Esta iniciativa es altamente esperada por los actores de inteligencia del Estado ya que es indispensable para que el nuevo sistema pueda operar luego de la ley de modernización publicada a fines de mayo.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Dedvi Missene

    En la cuenta pública del Senado, la presidenta de la Cámara Alta, senadora Paulina Núñez, aprovechó de referirse a los cambios que ha tenido en el último tiempo el sistema de inteligencia del Estado.

    Sus palabras llegan en un contexto relevante ya que hace solo un par de meses que se pudo publicar en el Diario Oficial la ley que reformuló por completo el sistema.

    Se trata de la normativa que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado. La ley, que tardó siete años de tramitarse en el Congreso, entrega herramientas más robustas para enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y los riesgos crecientes asociados, entre otros asuntos.

    La nueva legislación tuvo como objetivo que el sistema sea capaz de producir inteligencia estratégica que pueda estar a disposición del Presidente de la República y el resto de las autoridades competentes.

    El problema es que todos los cambios que introduce esa normativa no tendrán efecto hasta que se legisle una nueva ley. La pista de esto está en uno de los artículos transitorios de dicha normativa.

    Esa disposición establece que el Ejecutivo debe ingresar un nuevo mensaje para tramitar las normas que regularán “las plantas de personal de la ANI y dictar las normas necesarias para su adecuada estructuración y funcionamiento”. Esa legislación debe tener el número de cargos para dichas plantas, los requisitos para su desempeño, sus denominaciones y los que tendrán la calidad de exclusiva confianza.

    Fue justamente a ese punto el que hizo alusión la senadora Núñez en una parte de su alocución. “Durante este período dimos un paso estructural con la ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado. Ahora corresponde completar esa tarea con una Agencia Nacional de Inteligencia dotada de una planta moderna, profesionales altamente calificados, formación permanente y controles eficaces”, dijo Núñez.

    Sus palabras apuntaron al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI) ya que es en su repartición donde está alojada la ANI. Para los actores el sistema de inteligencia el asunto es apremiante ya que si bien la ley se publicó el 30 de mayo, fue despachada del Congreso en enero de este año.

    Cuando el Ejecutivo dé el paso e ingrese este nuevo proyecto de ley, el Congreso tendrá que tramitarlo de forma secreta, lo que será un hito en la sede Legislativa, donde la tramitación de los proyectos de ley siempre es pública.

    Más sobre:SenadoANISistema de Inteligencia del EstadoPaulina NúñezClaudio Alvarado

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