Temblor de magnitud 5.3 se percibe en la zona central del país

Durante la noche de este martes se registró un sismo de baja intensidad, que fue percibido en la zona central del país.

Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 21.09 horas, y fue de magnitud 5,3.

Asimismo, el epicentro se situó a 34 kilómetros al noroeste de la comuna de Quintero, en la Región de Valparaíso., mientras que el hipocentro se registró a una profundidad de 30 kilómetros.

Desde Senapred se indicó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por el organismo.

Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.