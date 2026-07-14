Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal. Foto referencial de archivo

En las últimas horas se han realizado una serie de anuncios en el marco de los próximos sistemas frontales que afectarán al país, donde se incluye la medida de suspensión de clases para algunas regiones.

La medida es parte de las acciones a considerar de manera preventiva, ante las intensas lluvias que se encuentran pronosticadas para la presente semana.

Cabe recordar que actualmente la Dirección Meteorológica de Chile mantiene activa una alerta meteorológica, la mayor categoría en sus avisos climáticos, por precipitaciones intensas para la zona central. A lo anterior se suman una serie de alertas por lluvias y vientos, que abarcan desde el norte al sur del país.

Bajo dicho escenario, el pasado lunes el gobierno decretó emergencia preventiva en diez regiones, entre Atacama y Los Ríos, medida que aplica hasta el 21 de julio.

En dicha jornada se indicó que la suspensión de clases en los colegios será evaluada según evolucione la emergencia.

Regiones con clases suspendidas

De momento, algunas zonas del país ya han dado a conocer la próxima suspensión de clases ante las fuertes lluvias del sistema frontal. Revisa a continuación el detalle.

Región de Coquimbo

Se informó de la suspensión de clases durante este viernes 17 de julio en toda la Región de Coquimbo.

La medida fue informada por el delegado presidencial regional, Víctor Pino, quien indicó que la decisión fue coordinada con Senapred y la Seremi de Educación, según consignó Diario El Día.

“Hemos tomado la decisión de suspender las clases el día viernes. Nos interesa que las personas puedan permanecer resguardadas en sus casas. Mientras menos movilidad tengamos en la calle, mejor”, señaló el delegado.

También se indicó que la medida será evaluada para el próximo lunes, según cómo se desarrolle el evento meteorológico.

Región de Valparaíso

Se confirmó la suspensión de clases para el viernes 17 de julio en los siguientes establecimientos educacionales de El Quisco: Complejo Educacional Clara Solovera, Colegio El Quisco, Escuela Poeta Neruda de Isla Negra, Escuela Básica El Totoral y la Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Marina.

Región del Biobío

La comuna de Tomé finalizará la jornada de este martes a las 14:00 horas en todos los establecimientos educacionales dependientes de la Dirección de Educación Municipal, mientras que el servicio de alimentación será entregado con normalidad.

Además, se suspenden las clases del miércoles 15 de julio en todos los establecimientos municipales de Tomé, además de Escuelas, Liceos, Jardines Infantiles y Salas Cunas (VTF), según indicaron desde la Municipalidad.

A lo anterior se suma una medida similar para Penco, que termina la jornada de este martes tras la hora del almuerzo, según confirmó el alcalde Rodrigo Vera.

En Penco también habrá suspensión total de clases para el miércoles 15 y viernes 17 de julio.

Por su parte, en la comuna de Hualpén se suspenden las clases durante el viernes 17 de julio, según confirmó la Municipalidad para establecimientos municipales y jardines infantiles VTF.