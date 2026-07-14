Gobierno garantiza por vía administrativa celebraciones de La Tirana y San Lorenzo estableciendo un trato diferenciado

El gobierno del Presidente José Antonio Kast garantizó la realización de las festividades religiosas católicas de La Tirana y San Lorenzo mediante una solución administrativa coordinada entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría del Interior.

La medida fue presentada por el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, en la comisión de Seguridad Pública del Senado.

En la instancia, se explicó que el Ejecutivo adoptó una respuesta administrativa frente a las inquietudes surgidas por la aplicación del Decreto Supremo N°208, reglamento de la Ley de Seguridad Privada, mientras avanzan iniciativas legales destinadas a perfeccionar la normativa.

Guerrero manifestó que el Ejecutivo comparte la necesidad de introducir modificaciones legales, ya que situaciones similares podrían repetirse en otras celebraciones de religiosidad popular que se desarrollan en el país.

“Hemos encontrado una salida administrativa para este caso en particular, pero esta situación se volverá a repetir con otras festividades religiosas, por lo que vemos necesario legislar sobre la materia”, anticipó la autoridad de gobierno.

Guerrero detalló que, mediante una instrucción dirigida a las Delegaciones Presidenciales Regionales, se estableció un tratamiento diferenciado para este tipo de celebraciones, considerando su carácter religioso y comunitario, permitiendo fijar cauciones acordes a sus características, siempre resguardando la seguridad de los asistentes.

“Generamos una instrucción uniforme para todo el territorio nacional, de manera que exista un tratamiento homogéneo para las distintas festividades religiosas. La solución permitirá asegurar el desarrollo de las celebraciones mientras el Congreso analiza iniciativas que buscan establecer una regulación permanente para este tipo de actividades”, puntualizó el subsecretario.

Carabineros refuerza servicios policiales en La Tirana

Más de 200 efectivos de Carabineros se encuentran desplegados en el poblado de La Tirana para velar por la seguridad de los miles de fieles que acuden cada año por la festividad religiosa de la Virgen del Carmen que se celebra el 16 de julio.

La institución policial reforzó su dotación con personal de la Escuela de Suboficiales de Santiago y Antofagasta, contando además con medios logísticos como el nuevo helicóptero institucional, vehículos policiales y dron.

Durante la presentación de los servicios, este lunes, la general inspector Karina Soza destacó que “estos servicios policiales que se desplegarán en el poblado de La Tirana resguardarán la seguridad de todos los fieles que lleguen a hasta este lugar”.

“Queremos que sea una fiesta inolvidable, pero también segura”, enfatizó.

La contralor general de Carabineros entregó recomendaciones a los fieles e insistió en el llamado al autocuidado.

Además, la entregó algunos consejos a quienes concurran a la localidad como “Hagan caso a las instrucciones del Carabineros, hidrátense y cuiden sus pertenencias, ya que la seguridad no solamente está en manos del Estado, sino que es un trabajo colaborativo de cada uno de nosotros”, señaló la general inspector Karina Soza.

Desde el 1 al 21 de julio se encuentra en vigencia el Decreto N°708 que declara zona seca en la localidad.

Hasta el lunes, se habían incautado 220 litros de alcohol durante las fiscalizaciones efectuadas por Carabineros.