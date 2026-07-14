El revival de Latorre, Ahumada, Sandoval y Mix en la otra medición de fuerzas del Frente Amplio

Comenzó la campaña para las elecciones de la dirección del Frente Amplio. Con ello, también arrancó la competencia por la otra medición de fuerzas que tendrá la colectividad entre el 8 y 9 de agosto: la definición de los 102 nombres que compondrán el comité central de la colectividad en la que milita el expresidente Gabriel Boric .

Se trata de la elección de un grupo importante de toma de decisiones políticas en la colectividad, en la que los distintos grupos conocerán el verdadero peso interno que tiene cada uno, ya que para las votaciones por la presidencia, que se disputan la diputada Gael Yeomans y la actual timonel, Constanza Martínez, se conformaron alianzas estratégicas entre estos distintos lotes.

Para los comicios del comité central, en cambio, esto no será así, salvo por la lista de Yeomans, que replicó su pacto con el mundo de la exministra Antonia Orellana y el senador Diego Ibáñez. La nómina que encabeza Martínez, por otro lado, se dividió en dos para estas elecciones . Además, también se sumó a la contienda, por fuera, un grupo encabezado por la diputada Consuelo Veloso.

Esto dejó un saldo de cuatro listas distintas para las elecciones del comité central: una que representa al mundo de Martínez, Boric y Gonzalo Winter; otra que incluye a los exmilitantes de Revolución Democrática, identificado con rostros como Giorgio Jackson y Tomás Vodanovic; la alianza entre los sectores de Yeomans y Orellana, y la nómina que lidera Veloso.

Cada grupo cuenta con diversos candidatos al comité central, con una marcada presencia de exautoridades del gobierno de Boric y varios rostros que tendrán la oportunidad de conseguir un “revival” político luego de diversas crisis que afectaron sus carreras, como el exsenador Juan Ignacio Latorre, afectado por el caso Convenios; la exministra Marcela Sandoval, dañada por la fallida compra de la casa de Salvador Allende; el exsubsecretario José Miguel Ahumada y otras exdiputadas como Claudia Mix.

Exjefe de gabinete de Boric, dos exministros y la reaparición de Ahumada

Una de las listas es la que encabeza el grupo de Constanza Martínez, que también integran exmilitantes de Comunes. La nómina, llamada “Esperanza Socialista”, la encabeza el diputado Ignacio Achurra y, del mundo parlamentario, también están Emilia Schneider, Constanza Schönhaut, Jaime Bassa y Matías Fernández.

El nombre que más llama la atención, sin embargo, es el del exjefe de gabinete de Boric, Carlos Durán , quien desde que dejó el Ejecutivo retomó sus labores en la academia y de panelista en la radio. El sociólogo no es el único exasesor de la Presidencia que integra la lista, pues también está incluido Manuel Guerrero, otrora encargado de contenidos del Segundo Piso.

En esta lista también hay dos exministros de Bienes Nacionales, ambos ligados al autonomismo en el FA: Francisco Figueroa y Javiera Toro, quien también ocupó el cargo titular en Desarrollo Social. Además, hay un exsubsecretario, apuntado como el más controvertido de la administración Boric: el exencargado de la Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada.

Ahumada abandonó el gobierno a inicios del 2023, junto a la entonces canciller Antonia Urrejola. Su figura fue resentida todos los primeros meses de gobierno por el Socialismo Democrático, sobre todo por ser un crítico del TPP-11 e impulsar las “side letters” con otros países.

Otro exintegrante del gobierno que postula al comité central es Francisco Figueroa, antiguo amigo de Boric que se hizo cargo del Plan Buen Vivir.

En la misma lista también está la exdiputada Claudia Mix, quien tendrá la posibilidad de alcanzar un “revival” político luego de no lograr la reelección en 2025, comicios parlamentarios donde sí se impuso en el distrito 8 la diputada Tatiana Urrutia.

Depolo, Latorre, los ex-RD y Atria

La otra nómina que apoya a Martínez en su carrera por retener la presidencia del FA es conformada principalmente por figuras que militaron en Revolución Democrática, así como también en el movimiento político que lideró el exconvencional Fernando Atria.

La lista se llama “Hacer frente” y en ella hay figuras como el expresidente de RD y otrora senador, Juan Ignacio Latorre, quien buscará su revancha luego de tener que cederle su escaño en la Cámara Alta a Diego Ibáñez y tras perder su apuesta por ganar un cupo como diputado.

Latorre fue una de las figuras más afectadas por la crisis del lío de platas entre fundaciones y entidades del Estado, que terminó con él fuera de la presidencia de RD y pagando altos costos por la polémica.

En todo caso, quien encabeza esta nómina es la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, quien representará la fuerza comunal que se le atribuye a los ex-RD. El concejal y también candidato al comité central, Bladimir Muñoz, cercano a Tomás Vodanovic, también es parte de ese grupo.

El propio exconvencional Fernando Atria también competirá en esta lista, al igual que el exembajador de Boric en Brasil, Sebastián Depolo, cuyo paso por Brasilia inició con revuelo luego de que el exgobierno de Jair Bolsonaro evitara concederle el beneplácito para asumir el cargo.

Yeomans: respaldada por dos diputadas, una exsubsecretaria y Marcela Sandoval

Mientras la diputada Yeomans compite por la presidencia, la alianza que formó su grupo interno con el sector de Diego Ibáñez -Unidad para avanzar-, buscará dar el salto también en las elecciones del comité central, donde irán encabezados por el actual secretario ejecutivo del partido, Simón Ramirez.

En la lista también hay dos diputadas: Ericka Ñanco y Carolina Tello, así como también otras figuras que han asumido cargos directivos en el Frente Amplio, como Lorena Meneses y Sofía Fuentes.

Al igual que en las otras listas, también hay exautoridades del gobierno de Boric, como la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, quien dejó el Ejecutivo luego de que el gobierno decidiera cargarle a ella la responsabilidad política por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

Hace unos días la investigación penal por ese caso fue cerrada, lo que fue celebrado por Sandoval al advertir que “se termina este capítulo complejo” y que “seguiré trabajando con la integridad que me ha caracterizado”.

Otra figura que estuvo en el Ejecutivo y que compone esta lista es la exsubsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales.

La lista no alineada

La lista que cierra la contienda por el comité central del Frente Amplio la encabeza la diputada Consuelo Veloso, figura que en el pasado intentó disputar la presidencia de Revolución Democrática acusando que en el FA persiste una caricatura “ñuñoína”.

Para la elección de la presidencia del partido su sector no está alineado, aún, ni con Martínez ni con Yeomans, dicen dirigentes del grupo.

La nómina, además de Veloso, está compuesta por figuras como Leyla Pichara, Germán Zúñiga y Camilo Riffo.