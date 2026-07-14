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    Canciller alista gira por Sudeste Asiático con foco en diversificación de mercados, inversiones y desarrollo de IA

    El titular de Relaciones Exteriores planteó que "Chile necesita crecer más, diversificar sus mercados y fortalecer su presencia en las regiones más dinámicas del mundo".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Canciller Francisco Pérez Mackenna.

    El canciller Francisco Pérez Mackenna alista una nueva gira internacional, que lo llevará por Indonesia, Singapur y Filipinas para profundizar los vínculos con los países del Sudeste Asiático.

    El ministro de Relaciones Exteriores mantendrá una activa agenda entre este domingo 19 y el 25 de julio, la que contempla actividades en Yakarta, Singapur y Manila, donde se reunirá con altas autoridades, representantes de empresas y potenciales inversionistas.

    “Este viaje a Singapur, Filipinas e Indonesia responde a una convicción muy clara: Chile necesita crecer más, diversificar sus mercados y fortalecer su presencia en las regiones más dinámicas del mundo. El sudeste asiático concentra algunas de las economías con mayor crecimiento y proyección en la actualidad y representa una enorme oportunidad para nuestras exportaciones y para abrir oportunidades para los chilenos”, dijo el canciller.

    “Presentaremos el programa Choose Chile, una iniciativa que busca atraer más inversiones, innovación y talento a nuestro país. Queremos que Chile sea visto como un país confiable para hacer negocios, desarrollar proyectos tecnológicos y construir alianzas de largo plazo”, agregó.

    Indonesia

    La primera escala de la gira será Indonesia. En Yakarta, el secretario de Estado será recibido por su par, Sugiono, y por el ministro de Comercio, Budi Santoso. Además, se reunirá con la viceministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Stella Cristie; con la viceministra de Industrias Creativas, Irene Umar; y con el ministro de Inversiones y director del Fondo Soberano de Inversiones, Rosan Perkasa Roeslani.

    También sostendrá un encuentro con ejecutivos de la Indonesia Investment Authority y realizará una visita a PT Oceanica Megah Utama, empresa dedicada al procesamiento y empaque de productos del mar y una de las principales distribuidoras del salmón chileno que se exporta a Indonesia.

    En 2017, Chile e Indonesia firmaron un Acuerdo de Asociación Económica Integral, que ha servido como plataforma para profundizar sus lazos económicos. El intercambio comercial llegó a los US$ 640 millones en 2025, con un crecimiento de casi 20% en los últimos 5 años.

    Singapur

    La siguiente parada de Pérez Mackenna será Singapur, donde será recibido por el primer ministro y ministro de Finanzas, Lawrence Wong, quien además encabeza el Consejo Nacional de Inteligencia Artificial. También se reunirá con la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Grace Fu, y visitará el Centro de Tecnologías Cuánticas, donde conocerá las políticas públicas del país en esas materias, así como explorar oportunidades de cooperación.

    El titular de RR.EE. participará además en un briefing sobre políticas de inteligencia artificial y digitalización en el Ministerio de Desarrollo Digital e Información y recorrerá el puerto de Singapur.

    Singapur está considerado uno de los países más seguros del mundo y en ese contexto visitará el Ministerio de Asuntos Internos, donde se le presentará un briefing sobre seguridad pública.

    Entre Chile y Singapur resalta la firma en 2020 del Digital Economy Partnership Agreement, donde también participa la República de Corea y Nueva Zelandia, y que busca establecer reglas internacionales para la economía digital. Ambos países también colaboran en hidrógeno verde, lo que fue impulsado a través de un memorándum de entendimiento firmado en 2021. Además, desde 2008 se ha fomentado la cooperación educativa, aprovechando el destacado sistema educativo de Singapur. En el ámbito regional, Singapur se convirtió en el primer socio estratégico de la Alianza del Pacífico, firmando un Tratado de Libre Comercio con el bloque, fortaleciendo los lazos entre Latinoamérica y Asia-Pacífico.

    Filipinas

    El último paso será por Filipinas, donde el canciller participará en la Conferencia de las Altas Partes Contratantes del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), que se celebrará en Manila. En el marco de esta actividad, será el moderador del evento “Impulsar la cooperación para hacer frente a las amenazas y los desafíos emergentes”.

    En el marco de la conferencia, el ministro se reunirá con el secretario general de ASEAN, Kao Kim Hourn, y con otros cancilleres que asistirán a este encuentro multilateral, buscando fortalecer las relaciones e impulsar el comercio y la inversión.

    Asimismo, promoverá la candidatura de Valparaíso como sede del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (conocido como BBNJ por sus siglas en Inglés), un paso fundamental para el cuidado de los océanos.

    Además, se esperan avances en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con Filipinas, un mercado de 114 millones de habitantes y donde el principal producto que se exporta es el salmón. En 2025, el intercambio comercial entre Chile y Filipinas alcanzó los US$ 143 millones.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaCancillerSudeste Asiático

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