Minsal entrega balance final del Plan de Alerta Oncológica y adelanta medidas para evitar el incumplimiento de garantías

En una emotiva ceremonia encabezada por la ministra de Salud, May Chomali, las autoridades del Minsal entregaron esta jornada el último reporte de avance del Plan de Alerta Oncológica, dando así el cierre a la estrategia tras cumplir su objetivo de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes oncológicos que llevaban años esperando atención.

A 90 días de su implementación tras ser declarada la alerta sanitaria por emergencia de salud pública en las listas de espera oncológica, la titular de Salud manifestó que trabajar en este plan, y encontrarse con pacientes que han esperado años en ser contactados por su cirugía o atención, la ha hecho reflexionar el enfoque que se debe dar en materia de listas de espera.

“Me ha hecho pensar mucho lo que ha significado esta alerta oncológica y al final del día, lo que ha significado para nosotros”, reflexionó. “Yo sé lo que ha significado para los pacientes que se han contactado después de tanto tiempo esperando. Para mí ha significado tener la convicción de que no podemos seguir manejando el sector salud con programas RELE (Recursos Extraordinarios para Listas de Espera), con alertas oncológicas, con diferentes formas de incentivar o de apurar ciertas cosas".

En esto, la titular de Salud señaló a que parecer, desde el Minsal deben pensar ”en un cambio profundo en la forma en que estamos haciendo el trabajo", y en ese sentido “tenemos algunos equipos trabajando y mirando cuál es el problema estructural que tenemos en el sector que nos impide responder primero en algo que está garantizado por ley”.

“¿Por qué algunos hospitales sí responden adecuadamente y en tiempo a los pacientes que tienen garantizado por ley tiempos de espera y otros hospitales pueden tener esperando una paciente seis años con una garantía incumplida? Aquí hay un problema que tenemos que mirar a fondo", sostuvo.

El sector salud, continuó, “no puede vivir de campañas, de RELES, o de alertas oncológicas”.

”Y eso ha sido una externalidad de esta alerta, de darnos cuenta de eso, de darnos cuenta de que no es solamente un problema de falta de recursos, como muchos dicen, sino que de muchas otras cosas que significa que vamos a tener que hacer esfuerzos por cambiar algunas cosas en cómo estamos entregando los servicios".

“Tenemos que cambiar la forma en la cual nos relacionamos con nuestros pacientes, tienen que dejar de ser un número en una planilla o en una lista”, sentenció.

En ese sentido, la ministra anunció que están trabajando para que las garantías oncológicas que cumplan su tiempo de espera pasen automáticamente a un segundo prestador, para que así el paciente reciba su atención oportuna, como lo señala la ley.

“Nuestro compromiso es que de aquí a un breve plazo, ningún paciente con una garantía oncológica, se va a vencer. El día que se venza, va a tener una derivación automática”, anunció. “El hospital va a ser informado de que está por vencer su garantía, y tendrá que hacer los esfuerzos por resolver la garantía. Pero si no la resuelve, nosotros vamos a derivar al segundo prestador”.

“No puede ser que tengamos que esperar que el paciente reclame para ser derivado a un segundo prestador. Vamos a hacer la derivación automática”, indicó.

En esto, indicó, ya está en conversación con el subsecretario de Redes Asistenciales, así como también con el director de Fonasa, y si bien en un comienzo lo harán con las garantías oncológicas, espera a futuro que esto se expanda para al resto de las prestaciones GES.

Plan de Alerta Oncológica

En cuanto al plan, el jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovits, detalló los logros que se alcanzaron en sus noventa días de implementación, y en donde, y tras la validación de las listas recibidas, se cifró en 30.348 los registros de espera prolongada.

De ellos, 17.845 correspondían a garantías GES oncológicas, mientras que 12.503 a casos No Ges oncológicos.

El tiempo de espera promedio al inicio de la Alerta Oncológica era de 76 días en los casos GES y 248 días en los NO GES.

A la fecha, indicó el experto, se ha avanzado en la atención o inicio de garantías del 95% de los casos, correspondientes a 28.681 registros.

“Tal vez el número no es tan importante, pero cuando uno va al porcentaje marca el hito, que significa que el 95% de estas personas que estaban con tiempo de espera prolongada tienen atenciones iniciadas o garantías cumplidas”, destacó, agradeciendo a su vez a todo el personal que estuvo involucrado en esta tarea.

Al analizar el detalle de regiones, señaló, “todas lograron un cumplimiento de resolución de un 90% o más”.

A nivel nacional, destacan las regiones de Coquimbo, Biobío y la Región Metropolitana, las cuales tenían las mayores esperas prolongadas de cáncer tanto en casos Ges como No Ges.

Por otra parte, y sobre la resolución por tipo de GES, la mayoría corresponde a cáncer colorectal, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama, cubriendo aproximadamente el 75% de todas las atenciones o prestaciones realizadas.

En cuanto a la etapa de espera GES, señaló, “la gran mayoría, un 67% corresponde a la etapa de confirmación diagnóstica (...) seguido en un 19% por tratamiento y el resto de porcentaje con las distintas etapas de espera GES”.

En el caso de las patologías No GES, las consultas de nuevas especialidades, principalmente oncología médica y ginecología oncológica, y respecto a la resolución de especialidades quirúrgicas, principalmente dermatología, cabeza y cuello, y ginecología obtetricia, entre las que tuvieron mayor porcentaje".

En cuanto a las 28.681 atenciones iniciadas o garantías cumplidas, Berkovits destacó que el 94% de ellas han sido iniciadas o se han cumplido en el sistema público de salud..