Oposición da señales de unidad tras cita: ratifican que irán al TC por megarreforma y critican al Ejecutivo por apurar votación

Hasta el comedor de la Vicepresidencia del Senado llegaron este martes los presidentes de partidos y jefes de bancada de la oposición para sostener una nueva reunión cuyo objetivo fue la coordinación del sector frente a la agenda legislativa y nacional, que tiene entre sus puntos más fuertes la votación en particular, este miércoles de la megarreforma.

A la salida del encuentro la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, recriminó que el gobierno insistiera en que se pusiera en votación en la Sala de Senado este miércoles la megarreforma en vez de priorizar los efectos del sistema frontal.

“La verdad es que el gobierno debería haberse preocupado frente al mal tiempo, concentrar sus esfuerzos allí y no en apurar una votación que de todas maneras, como todos saben, tienen los votos y la van a ganar. Por lo tanto, apurar esto no tenía ningún sentido y mañana es el día en que se va a votar”, señaló.

En esa línea, ratificó que concurrirán como oposición al TC. “Nosotros hemos estado conversando con los distintos jefes de bancada, las distintas posiciones para enfrentar esto en el Tribunal Constitucional. Como todos saben, en temas de invariabilidad, en temas medioambientales, ahí ya hay una primera decisión que se ratifica, donde hay una estrategia en común”, señaló.

Asimismo, explicó que hay algunos artículos de la megarreforma que respaldarán y que otros votarán en bloque en contra. “Por supuesto hay temas en que vamos a votar a favor, como es la propia reconstrucción, el fortalecimiento del Sense, pero hay materias de fondo en que no vamos a estar de acuerdo, como todos saben”.

No osbtante, no se atrevió a hablar de que no habrán “descuelgues”. “Yo no hablaría de descuelgue, yo hablo de la autonomía parlamentaria. Aquí se tiene que respetar lo que finalmente los parlamentarios decidan y determinan en forma individual. No hay órdenes de partido, eso está incluso prohibido por la Constitución”.

En es línea, el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, señaló que: “Hoy día hemos logrado, creo yo, poner paños fríos, poner la pelota en el piso respecto de las diferencias que han surgido en la oposición en las últimas semanas. Hemos logrado limar asperezas, hemos logrado sacar adelante un trabajo conjunto en función de dos objetivos”.

En esa dirección, añadió que: “Primero, avanzar a paso firme, como se está haciendo con el trabajo jurídico constitucional, sobre el cual se va a presentar en los próximos días, las próximas semanas, un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar aspectos medioambientales y también tributarios de esta megarreforma del gobierno. (...) Y en segundo, seguir avanzando en una coordinación de mínimos comunes para, en algunos aspectos de esta megarreforma, donde tenemos ciertos consensos internos con el resto de la oposición, poder enfrentar el debate legislativo, tanto en esta segunda etapa constitucional y en la votación el día miércoles en el Senado,como también y sobre todo en la etapa posterior, que es el tercer trámite que se debe enfrentar con posterioridad en la Cámara de Diputados y eventualmente en una comisión mixta”.

En tanto, sostuvo que a pesar del quiebre de confianza con el gobierno “a partir de la actitud del ministro (Jorge) Quiroz, creo que hay un hecho reconocible, que es que tuvimos la capacidad de incidir y de mover un poco la barrera de lo posible. Esta invariabilidad que quedó representa un cierto seguro en caso de que efectivamente no nos vaya bien en el Tribunal Constitucional. En ese caso, que espero no ocurra, preferimos mil veces que la invariabilidad quede en 10 años y no en 25″.

Y descartó que fuera contradictorio con el hecho de rechazar mañana en Sala esa misma norma.