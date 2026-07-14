TOP de Cañete condena a exalcalde de Renaico por delitos de connotación sexual

El Tribunal Oral de lo Penal (TOP) de Cañete condenó al exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, como autor de los delitos consumados de estupro reiterado, aborto y abuso sexual.

El exjefe comunal lleva más de dos años en prisión preventiva imputado por violación, abuso sexual e inducción al aborto, hechos cometidos entre 2006 y 2020. Fiscalía solicitó una pena de más de 50 años de cárcel. La sentencia se comunicará el viernes 7 de agosto a las 14.00 horas.

Según indicó el Ministerio Público, entre 2006 y 2020, Reinao Marilao cometió los delitos imputados en contra de cinco víctimas, dos de ellas adolescentes a la época de los hechos, en las comunas de Tirúa, Contulmo, Renaico, Santiago y Negrete, aprovechándose –en diversas ocasiones– del cargo de alcalde de la comuna de Renaico.

EL juicio tuvo cerca de dos meses de duración, donde Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales.