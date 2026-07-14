España abre la cuenta ante Francia: revisa el penal sobre Lamine Yamal en la semifinal del Mundial

España se adelanta ante Francia. Mikel Oyarzabal abrió la cuenta para la Furia Roja ante Les Bleus tras un penal cometido sobre Lamine Yamal.

Marc Cucurella centró al área, donde Lucas Digne controló con el pecho. Cuando el lateral izquierdo intentó despejar, Yamal se interpuso en la jugada y recibió una clara patada por parte del defensor.

Con la infracción sobre Yamal, con 19 años y un día es el tercer jugador más joven registrado en recibir una falta penal en la Copa del Mundo, después de Michael Owen, en 1998 (18 años y 198 días contra Argentina) y Dmitri Sychev en 2002 (18 años y 222 días contra Túnez).

¡ARRIBA ESPAÑA DE PENAL!



Por una falta de Digne en el área, La Roja se impone por 1-0 ante Francia gracias al tanto de Mikel Oyarzabal desde los doce pasos y se ilusiona con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/QAQQolbCl8 — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026